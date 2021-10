Politica



Sanac, Persiani: "Ho incontrato il ministro, ci sono delle iniziative in essere"

sabato, 2 ottobre 2021, 17:31

di francesca vatteroni

"Il mio è un messaggio a tutti i lavoratori di Sanac: ho parlato con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il suo staff. Ci sono delle iniziative in essere, stringiamoci tutti assieme e manteniamo i nervi saldi": parla Francesco Persiani a margine di una conferenza stampa, e si rivolge con questo appello ai dipendenti dell'azienda massese e alle loro famiglie: tutti in attesa spasmodica che ArcelorMittal formalizzi l'acquisizione dell'azienda, anche se le speranze si sono ridotte al lumicino dopo la diserzione all'appuntamento per la firma, da parte del colosso dell'acciaio.

"Da quando sono diventato sindaco non è passato giorno in cui non mi sia tenuto informato sulla vicenda, ho partecipato a sfilate per le strade di Roma insieme ai sindacati, sono sempre stato a fianco dei lavoratori e in questi giorni sono riuscito a incontrare il ministro Giorgetti, il quale ha riconosciuto che la situazione non è semplice. Ma ho fiducia nel governo Draghi, nel ministro Giancarlo Giorgetti e nello Stato. Non abbandoneranno i lavoratori e l'amministrazione comunale continuerà a restare loro vicina. Mi attiverò ancora con manifestazioni anche più eclatanti. Tenete duro! Non ricominciamo a recriminare colpe: queste sono questioni macroeconomiche mondiali".

Per il sindaco la defezione da parte del colosso franco-lussemburghese era comunque prevedibile: "Non potevamo aspettarci miracoli da ArcelorMittal - ha ricordato riferendosi probabilmente alle dinamiche dei negoziati e alla questione dello stabilimento Ilva di Taranto, al cui indotto Sanac fa parte, e dove si è potuto uscire dall'impasse solo con l'ingresso nel capitale da parte dello Stato italiano - la nostra azienda c'è e ha un suo perché sul suo continuare a esistere , i lavoratori devono mantenere vivo l'orgoglio per far vivere l'azienda e devono mostrare unità d'intenti con i sindacati".

Persiani ha poi promesso: "Tutto quello che si può fare si farà e si continuerà a farlo: solleciteremo per fare tutto il possibile. Non è il momento di stancarsi di lottare anche se è un momento difficile. Giorgetti ha presente bene la situazione".