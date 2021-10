Politica



Simone Caffaz sul programma 5 Stelle: "Disatteso in ogni punto"

sabato, 2 ottobre 2021, 19:49

di francesca vatteroni

Il punto debole dei Cinquestelle? Il candidato della supercoalizione di centrodestra, Simone Caffaz, non ha dubbi: il programma elettorale del 2017 e le promesse fatte dai grillini prima di insediarsi a piazza Due Giugno. Lo illustra Caffaz in un comunicato dove ogni punto elencato diventa un fendente.

"È infinito e comprende la quasi totalità l'elenco degli impegni presi in campagna elettorale nel 2017 e non mantenuti dall'attuale Giunta a 5 stelle del Comune di Carrara. Si va dal treno turistico nel tracciato dell'ex ferrovia marmifera alla riapertura della Caravella, dal recupero Torre di Castruccio alla teleferica Carrara-Campocecina, per proseguire con la riduzione della pressione fiscale e la riqualificazione mercati coperti di Carrara, Avenza e Marina, continuare con il punto di primo soccorso a Carrara centro e il nuovo piano della sosta, tornare a sognare col percorso ciclopedonale sul Carrione da Avenza a Marina e la fruibilità della strada dei marmi al traffico leggero, passando attraverso i rifiuti zero, il ritorno a una gestione pubblica dell'acqua, il potenziamento dei centri di aggregazione giovanile (che sono stati chiusi), per terminare con la fiera del turismo locale, il porticciolo turistico interno al porto commerciale, l'apertura delle spiagge tutto l'anno, il bilancio partecipativo, il bilancio civico e il bilancio separato del marmo".

Commenta Simone Caffaz: "Sono tutte le promesse, anzi "azioni" come scritto nel programma, nessuna realizzata, fatte agli elettori di Carrara che premiarono su queste basi il sindaco grillino Francesco De Pasquale".



Ricordiamo che Simone Caffaz è candidato sindaco alle amministrative 2022 per il comune di Carrara, sostenuto da Lega, Forza Italia, Cambiamo, Nuovo Psi, Pli e quattro liste civiche (Alternativa per Carrara, Carrara futura, Verdi Italia per Carrara, Città e salute).

Caffaz garantisce che "la stesura del programma della nostra coalizione avverrà attraverso uno straordinario percorso di partecipazione democratica sul modello moderno del do tank, ovvero del serbatoio del fare".



"Affinché non si verifichino più situazioni imbarazzanti ed inaccettabili-chiude la nota stampa il candidato della supecoalizione- come quella attuale la struttura organizzativa del nostro do tank sarà suddivisa in commissioni tematiche ognuna delle quali avrà un proprio coordinatore che avrà il compito non solo di definire i vari programmi ma, ad amministrazione in carica, di verificarne il rispetto e la realizzazione"