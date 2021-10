Stefano Alberti (Pd) interroga il comune di Massa sui lavori al plesso La Salle

Altri articoli in Politica

giovedì, 14 ottobre 2021, 12:40

Al termine di un lungo dibattito, martedì sera il consiglio della regione Toscana ha riformato il proprio statuto con il favore della maggioranza. Hanno votato si: PD, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia

mercoledì, 13 ottobre 2021, 21:54

Così Gianni Musetti (Forza Italia) che, in un comunicato stampa, denuncia il doppio furto subito dal bar Ginger di via Catriona

mercoledì, 13 ottobre 2021, 17:20

L'amministrazione comunale di Massa non intende mettere in primo piano le polemiche, distogliendo l'attenzione dai temi importanti come quello degli agri marmiferi e la disciplina della loro escavazione

martedì, 12 ottobre 2021, 18:16

Un buco nell'acqua che lascia l'amaro in bocca al segretario della Uiltec Toscana Nord, Massimo Graziani, che ieri ha partecipato all'incontro convocato al Mise con le segreterie territoriali e nazionali dei sindacati sulla vertenza del gruppo

martedì, 12 ottobre 2021, 17:38

Legambiente in una nota stampa, ha messo in evidenza le lungaggini e gli ostacoli sul percorso dell'approvazione del Piano Integrato del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nonostante le premesse che ben facevano sperare

martedì, 12 ottobre 2021, 00:12

L’assessorato al candidato più votato della provincia di Massa Carrara, all’indomani delle elezioni regionali dello scorso anno, sembrava un atto dovuto. Invece, in beffa alle migliaia di preferenze espresse da questa landa di terra Toscana, a Giacomo Bugliani non fu dato entrare in giunta