'Trentuno settembre' su analisi delle fontane: "Trasparenza questa sconosciuta"

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:58

Una buona notizia per le donne viene annunciata da Forza Italia, in particolare dalla coordinatrice di "Azzurro Donna", Sonia Castellini, con l'assunzione di un ticket temporaneo per donne incinte e con bambini piccoli che consentirà di parcheggiare negli stalli a pagamento del comune, gratuitamente

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:46

Il comitato "No variante Aurelia" è indignato per la mancata risoluzione del problema dell'allagamento del sottopasso ferroviario di Viale della Repubblica, con l'aggiunta di un'ulteriore difficoltà per i cittadini

giovedì, 7 ottobre 2021, 11:26

Fratelli d'Italia, rileva, in un comunicato, la situazione della sala d'aspetto del pronto soccorso del Noa, la quale, non è accessibile per i parenti dei pazienti, costringendoli a stare fuori, anche on orari notturni, alla mercé del tempo e di persone non bene identificate, che si aggirerebbero nei dintorni dell'ospedale

mercoledì, 6 ottobre 2021, 20:34

Arriva il commento politico delle elezioni amministrative appena terminate da Nicola Pieruccini, leader apuano del Carroccio-o meglio, come puntualizza e rivendica il leader apuano- della Lega-Salvini Premier

mercoledì, 6 ottobre 2021, 18:46

Forza Italia, attraverso il responsabile provinciale del dipartimento di Istruzione e Disabilità Luca Tonlazzerini, in un comunicato, annuncia che la giunta comunale ha bocciato la proposta della istituzione dell'educatore di plesso

martedì, 5 ottobre 2021, 18:25

Nicola Pieruccini, leader e commissario provinciale di Lega Salvini Premier, contesta in una nota la decisione dell'amministrazione di mantenere a porte chiuse le sedute del consiglio comunale.