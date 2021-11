Politica



Aggrediti tre esponenti forzisti in centro storico

sabato, 6 novembre 2021, 15:34

di donatella beneventi

Ieri sera, dopo la conclusione dell'incontro che la componente di centro destra e il candidato sindaco Simone Caffaz hanno tenuto alla sala Gestri, un gruppo composto da trenta persone ha attaccato alcuni esponenti forzisti in pieno centro storico: si tratta di Gianni Musetti, Davide Ramagini e Serena Giannini.



Unanime la solidarietà nei confronti dei tre esponenti a partire dallo stesso candidato sindaco Simone Caffaz che immediatamente ha divulgato una nota stampa, sottolineando la gravità del fatto e puntando il dito sullo stato di degrado sociale in cui versa la città: "La cosa più grave - scrive - è che non si tratta un gesto isolato ma di una prassi ricorrente nella nostra città, derivata dalla diffusione dell'odio politico: oltre all'aggressione di ieri sera, negli ultimi mesi abbiamo assistito a ripetuti assalti alle sedi della Lega e quotidianamente tale atteggiamento si scatena sui social dove qualche ben conosciuto personaggio è protagonista di veri e proprio linciaggi mediatici verso persone che hanno la sola colpa di essere suoi avversari politici. Noi affronteremo la prossima campagna elettorale con sobrietà, propositività, toni bassi e senza attacchi personali e chiediamo alle forze politiche avversarie analoghi comportamenti".



Dello stesso avviso Riccardo Bruschi, di Forza Italia: "I fatti accaduti ieri sera sono violenti e gravissimi - dice - perchè oltre alle lesioni personali vogliono anche perseguire chi ha opinioni politiche diverse dalle proprie, andando a ledere anche la liberta di pensiero. Questo é inaccettabile, ma purtroppo a Carrara e l'ennesimo episodio di malamovida, figlia del degrado in cui purtroppo versa la citta di Carrara e che noi vogliamo combattere. Ringraziamo le forze dell ordine, esse stesse aggredite, intervenute a sedare il tafferuglio evitando il peggio".



Infine, solidarietà anche da parte di Lorenzo Baruzzo di Fratelli d'italia, che pur non essendo nel gruppo promotore di Caffaz, esprime vicinanza nei confronti delle vittime dell'attacco, denunciando a loro volta la grave situazione di mancanza di sicurezza e di rispetto delle altrui opinioni politiche.