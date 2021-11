Politica



Animosi chiuso, stagione teatrale al Garibaldi: Bernardi attacca i 5 Stelle

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:26

Dal 24 novembre inizia la stagione teatrale 2021/2022 al Garibaldi, che nasce dalla collaborazione fra l'amministrazione comunale e la fondazione toscana spettacolo onlus. Il consigliere comunale Massimiliano Bernardi spiega però cosa ci sia dietro a questo: "L'esperienza amministrativa dell'assessore, Andrea Raggi, si commenta da sola: è una delle più squallide dei grillini alla guida di Carrara. Dal momento che il Teatro Animosi rimane chiuso e la stagione teatrale verrà fatta al Garibaldi ci piacerebbe leggere, per questa nuova disdicevole chiusura, le motivazioni da parte dell'amministrazione grillina".

Roma dava il via libera alla riapertura completa di teatri, cinema e musei, anche il teatro Animosi sarebbe dovuto tornare ad avere la propria stagione teatrale, ma così non è stato. "Quello che sappiamo degli Animosi - continua Massimiliano Bernardi - è che da mesi i fenomeni a 5 Stelle hanno iniziato i lavori di manutenzione straordinaria del ridotto del Teatro per restituire a questo spazio il giusto decoro. Era 21 novembre del 2019 quando il primo cittadino grillino dichiarava "Sono felice di poter dare a tutti i cittadini una bellissima notizia: il Teatro degli Animosi è di nuovo agibile e le porte potranno tornare a spalancarsi al pubblico."

Conclude il consigliere comunale: "Tra le tante eredità scomode che ci siamo ritrovati al momento del nostro insediamento, questa è stata una delle più pesanti. A mio avviso, decidere in questo momento delle riaperture e delle capienze massime e di realizzare la stagione teatrale al Garibaldi, dopo tutto quello che avevano detto, rappresenta una vergogna pubblica dell'amministrazione 5 Stelle."



R. C.