Biglioli plaude al nuovo commissario di Forza Italia: "Con Ricciardi ci sarà dialogo con tutti”

Altri articoli in Politica

venerdì, 12 novembre 2021, 16:58

La chiamano la "Sarchia" ed è una località immersa in boschi di castagni, interna a via dei Colli, a fianco della Polla di Tommaso, a Pariana. Una strada ripida, piena di buche "sistemate" dai residenti per evitare di scoppiare le gomme e pericolosa in quanto priva di guard rail

venerdì, 12 novembre 2021, 16:48

Fornese di nascita e famiglia, madre di un bimbo di sette anni, una laurea in filosofia e una in tirocinio per il sostegno, Santi è una insegnante, ma ha già svolto ruoli importanti nella politica locale

venerdì, 12 novembre 2021, 16:01

Il segretario Lorenzini, a nome dei Repubblicani di Carrara, ha accolto con piacere l’invito considerando le riflessioni del premier Draghi motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per il profondo legame di stima e di amicizia intercorrente tra il partito locale e il suo indiscusso leader

venerdì, 12 novembre 2021, 10:52

Si avvicina la data del congresso del Pd e anche i democratici massesi si stanno preparando a questo importante appuntamento. Due i candidati alla segreteria comunale, Norberto Riccardi segretario uscente e Giovanna Santi, nome fatto da una parte del PD che vuole fare arrivare all'esterno la volontà di cambiamento

giovedì, 11 novembre 2021, 20:22

Si aggiunge a quella espressa ieri dal sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, la solidarietà odierna di Domenico Piedimonte, coordinatore comunale di Forza Italia Massa, a Rita Galeazzi

giovedì, 11 novembre 2021, 12:36

Così dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Francesco Torselli, ed il vice-capogruppo Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico