Congresso comunale del Pd di Massa: due candidati alla segreteria

venerdì, 12 novembre 2021, 10:52

Si avvicina la data del congresso del Pd e anche i democratici massesi si stanno preparando a questo importante appuntamento. Due i candidati alla segreteria comunale, Norberto Riccardi segretario uscente e Giovanna Santi, nome fatto da una parte del PD che vuole fare arrivare all'esterno la volontà di cambiamento.



"Giovanna Santi - si legge nella nota - è una giovane donna, legata al mondo della scuola e dello sport e che da anni si occupa anche di politica. L'obbiettivo del PD è quello di riuscire a ricreare un rapporto con i cittadini, rapporto che nel corso del tempo si è via via incrinato. La scelta di candidare Giovanna Santi, per questo motivo, non è casuale. Lontana dalle logiche di partito la Santi è impegnata per formazione e per carattere ad ascoltare le necessità delle persone. E questo è l'obbiettivo. Un congresso importante anche in vista del prossimo appuntamento elettorale, le prossime amministrative previste per la primavera del 2023. Nonostante la presenza di due candidati alla segreteria, dopo il congresso il PD si metterà a lavorare unito per dare risposte alla città".