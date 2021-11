Elezioni provinciali: è Matteo Mastrini a sfidare Gianni Lorenzetti: quattro le liste di candidati consiglieri

Altri articoli in Politica

sabato, 27 novembre 2021, 13:58

E' stato un grande successo il secondo appuntamento con "Incroci", il ciclo di incontri promossi da Simone Caffaz per raccogliere le idee e gli spunti di cittadini ed esperti nell'ambito del percorso volto a scrivere il programma della coalizione che lo sostiene in vista delle elezioni comunali della prossima primavera

giovedì, 25 novembre 2021, 20:17

Via Tornaboni a Marina di Massa è ridotta ad un pericolosa groviera e residenti e operatori turistici chiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza. Si sono rivolti a Daniele Tarantino, dell’associazione Insieme, affinché si faccia portavoce verso l’amministrazione

giovedì, 25 novembre 2021, 11:56

Incontro e confronto, a Grosseto, tra i responsabili regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in vista delle elezioni amministrative del 2022, tra gli altri comuni, a Lucca, Carrara e Pistoia: il coordinatore regionale di Fdi Fabrizio Rossi, il commissario regionale di Forza Italia, Massimo Mallegni, ed il commissario...

giovedì, 25 novembre 2021, 09:30

Durante l’ultimo consiglio comunale di Massa, sono state discusse e approvate due mozioni presentate dai consiglieri del gruppo di Forza Italia, Luca Guadagnucci, Piergiuseppe Cagetti, Matteo Bertucci e Stefano Benedetti

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:53

L'associazione Left, in una nota stampa, critica l'amministrazione Persiani, per la scelta di costruire un parcheggio di tre piani all'ex Cat di Massa con una spesa di 3 milioni e 140 mila euro

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:50

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia, in un comunicato, critica l'amministrazione per la gestione della viabilità cittadina, a suo dire, inadeguata e denunciando l'incapacità di risolvere problemi di carattere ordinario, come la manutenzione delle strade