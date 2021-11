Politica



FdI: "Sentenza su concessioni balneari è un colpo mortale per settore balneare e turismo"

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:40

"Rimaniamo sconcertati dalla sentenza del Consiglio di Stato che, stabilendo di disapplicare una legge votata dal Parlamento italiano e dichiarando la cessazione delle attuali concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 con la loro successiva e immediata messa a bando, di fatto decreta la morte del turismo balneare italiano. Come volevasi dimostrare l'incapacità e l'assenza di volontà del governo Draghi e prima ancora dei governi Conte nell'affrontare seriamente una tematica così importante, ha lasciato il futuro di migliaia di aziende in mano a sentenze della magistratura amministrativa e a diktat provenienti da Bruxelles, nonostante la presenza di una legge nazionale che dispone diversamente".



"Fratelli d'Italia non consentira' che la tipicità delle nostre aziende balneari e l'indotto che queste oggi generano nel settore del turismo, vengano messe a rischio da assurde normative Europee" lo dichiarano in una nota Riccardo Zucconi, deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Attività' produttive, commercio e turismo, Marco Guidi segretario provinciale di Fratelli d'Italia Massa Carrara e Alessandro Amorese capogruppo in consiglio comunale a Massa.



"Quella di ieri - avvertono - è una sentenza sconcertante anche perché si discosta da consolidati orientamenti giurisprudenziali e costituzionali a tutela della proprietà aziendale, del lavoro e della certezza del diritto.



"Esprimiamo profonda solidarietà nei confronti di tutti quegli imprenditori, lavoratori e operatori del settore che con fatica negli anni hanno costruito le loro aziende e ora si ritrovano gettate nell'angoscia più totale per la prospettiva di perdere il lavoro e i loro averi. Fratelli d'Italia non indietreggerà di un centimetro nella difesa di questo comparto, una battaglia moralmente giusta che porteremo avanti fino alla fine; Il governo batta un colpo e venga a riferire subito in Parlamento per garantire un futuro a migliaia di aziende italiane", concludono.