Politica



FI: doppia mozione su parchi inclusivi e violenza di genere

giovedì, 25 novembre 2021, 09:30

Durante l’ultimo consiglio comunale di Massa, sono state discusse e approvate due mozioni presentate dai consiglieri del gruppo di Forza Italia, Luca Guadagnucci, Piergiuseppe Cagetti, Matteo Bertucci e Stefano Benedetti.

“Le mozioni- spiegano i consiglieri azzurri - avranno sicuramente un forte impatto sociale e rappresentano un concreto passo in avanti circa due tematiche fortemente sentite dalla cittadinanza: la prima sulla violenza alle donne nei luoghi di lavoro e la seconda sulla realizzazione dei parchi gioco inclusivi e quindi la riqualifcazione degli attuali parchi pubblici”.

Benché approvate a maggioranza, le sue mozioni sono state discusso in un consesso consigliare che ha palesato diverse criticità: “Le mozioni – spiegano infatti i consiglieri - sono state approvate anche in assenza di una parte della maggioranza: la mozione contro la violenza sulle donne nel luogo di lavoro, grazie all’appoggio di FdI, Gruppo Misto e del consigliere Sergio Menchini, mentre quella relativa alla realizzazione di parchi inclusivi per disabili, è stata approvata anche grazie al voto favorevole della Lega”.

“Purtroppo dobbiamo constatare che, ad inizio seduta, il sindaco, i consiglieri del gruppo “ Persiani Sindaco” e l’assessore Giovanbattista Ronchieri hanno abbandonato la sala consiliare per protestare contro lo spostamento di banco di alcuni consiglieri, voluto dal presidente del consiglio per un riordino e per permettere al gruppo della Lega di stare unito”.

“Non neghiamo - proseguono gli azzurri - che la scelta di una protesta così radicale circa un provvedimento di così lieve rilevanza, ha generato in noi serie perplessità”.

“Nel contempo – concludono - non possiamo che biasimare il comportamento dei consiglieri di minoranza che, su due questioni cosi importanti e fortemente sentite, al momento del voto sono usciti dalla sala consiliare. A nostro avviso, un atteggiamento non condivisibile e meritevole di censura”.

M.C.