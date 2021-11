Politica



Forza Italia: presentato il nuovo organigramma. La replica della Galeazzi

lunedì, 22 novembre 2021, 22:52

di michela carlotti

Presentato questa mattina il nuovo organigramma provinciale di Forza Italia durante una conferenza stampa nella sala consiliare del comune di Massa alla presenza del nuovo commissario provinciale Emanuele Ricciardi e del senatore azzurro e coordinatore regionale della Toscana Massimo Mallegni.

Volutamente assente la ex coordinatrice provinciale, Rita Galeazzi, rimossa dall’incarico proprio in favore del neo commissario Ricciardi, con motivazioni ritenute illegittime e per questo fatte oggetto del ricorso presentato da Jacopo Ferri al collegio nazionale dei probiviri da cui si attende ancora una risposta.

“Oggi stiamo dando un’ulteriore spinta al movimento di Forza Italia nella provincia di Massa-Carrara” – ha affermato il senatore Mallegni – In questo anno abbiamo fatto tante cose: prima delle elezioni regionali del 2020 Forza Italia in Toscana oscillava tra l’1,7 e l’1,9%, mentre adesso è sopra il 9,4% e questo grazie non solo a me, ma a tutti coloro che sul territorio hanno deciso di tornare a impegnarsi”.

Già questa prima dichiarazione di Mallegni ha suscitato la reazione a distanza della Galeazzi: “Sono stata regolarmente eletta nel 2019. Il trend di crescita registrato, dinque, dimostra che con me Forza Italia è cresciuta”.

A questo riguardo, però, il messaggio di Mallegni ed anche del commissario Ricciardi è tranciante: “Le percentuali non sono la cosa importante, ma il mezzo che ci permette di attuare le nostre idee a servizio dei cittadini. Noi non siamo i proprietari di qualcosa, ma siamo chiamati ad assolvere ad un compito che è quello di dare risposte ai cittadini. Se non siamo in grado di assolvere al servizio dobbiamo consentire ad altri di andare avanti e questo vale per me e per tutti”.

Ha preso poi la parola Ricciardi, lasciando fin da subito presagire un nuovo corso nei rapporti con l’amministrazione comunale massese: “Io non ho ambizioni politiche e in quest’ottica abbiamo cercato di lavorare per dare una struttura dove le persone lavorano davvero. Qui inizia il mio percorso, che coinvolge persone propositive perché questa è la direzione che vogliamo prendere, anche nei confronti dell’amministrazione comunale: cercheremo di essere vicini alla giunta, contribuendo con le nostre idee e tornando ad avere rapporti sereni e costruttivi”.

Per quanto riguarda le tensioni che il commissariamento aveva nell’immediato provocato a Carrara facendo vacillare la candidatura a sindaco di Simone Caffaz, queste le parole di Mallegni: “Noi non abbiamo un nostro candidato, ma sosteniamo Simone Caffaz, che ci è stato proposto e ci va bene: adesso vedremo al tavolo gli altri cos’hanno in mente. Non vogliamo prevaricare, né pestare i piedi, ma le idee ce le abbiamo chiare: vogliamo persone che abbiano avuto esperienze amministrative, esperienze professionali, che siano persone per bene e che siano ben inserite nel tessuto sociale ed economico del territorio”.

Intanto Rita Galeazzi, che fino ad oggi non aveva rilasciato dichiarazioni, fa sapere che non accetta l’incarico di coordinatore comunale di Comano, dove resta invece capogruppo del gruppo consigliare di minoranza dalle elezioni amministrative in cui si era candidata a sindaco, due anni fa: “Rifiuto ogni incarico discendente da questo commissariamento che ritengo illegittimo e attendo la risposta dei probiviri”.

Di seguito l’organigramma con i nuovi incarichi:

Emanuele Ricciardi - Commissario provinciale, Riccardo Bruschi - Vice Commissario e Formazione, Piergiuseppe Cagetti - Vice Commissario e Adesioni, Juri Gorlandi - Vice Commissario e Dipartimento Infrastrutture, Omar Tognini - Vice Sindaco di Licciana, Consigliere provinciale, Segretario di Coordinamento e Dipartimento Sicurezza, Stefano Benedetti - Presidente Consiglio Comunale di Massa e Responsabile Dipartimenti, Sergio Bordigoni - Amministrazione e Tesoriera, Matteo Mastrini - Organizzazione e Comunicazione.

Parlamentari: Deborah Bergamini - Deputato e Sottosegretario di stato,Massimo Mallegni - Senatore e Coordinatore regionale.

Sindaci: Jacopo Ferri, Matteo Mastrini.

Settori: Pierluigi Bassignani – Seniores, Nicola Biglioli – Giovani, Sonia Castellini - Azzurro Donna, Patrizio Ferri - Difensori del voto.

Dipartimenti: Matteo Bertucci - Consigliere comunale di Massa e Dipartimento Enti locali, Luca Guadagnucci - Capogruppo comune di Massa e Dipartimento Giustizia, Stefania Laquidara - Dipartimento Pari Opportunità,Giacomo Bassani - Dipartimento Lavoro, Arianna Canci - Dipartimento settore farmaceutico, Barbara Danesi - Dipartimento Diritti civili, Lucian Martisca - Dipartimento Volontariato e Politiche sociali, Gianni Musetti - Dipartimento Casa e Periferie, Riccardo Amorfini - Dipartimento Difesa,Franco Bernardi - Consigliere di Tresana e Dipartimento Caccia e Pesca, Viviana Callieri - Consigliera di Zeri e Dipartimento Montagna, Antonio Folegnani - Consigliere di Casola e Dipartimento Export,Fiorenzo Galletti - Dipartimento tessile,Valentina Griva - Consigliera di Tresana e Dipartimento Prevenzione e Salute, Federico Lucchetti - Consigliere di Filattiera e Dipartimento Università, Vittorio Marini - Dipartimento Aree Interne, Gianluca Martini - Dipartimento Sport, Michele Olivieri - Capogruppo di Bagnone e Dipartimento previdenza, Alessandro Ricci - Capogruppo di Mulazzo e Dipartimento Unione Europea, Simone Romiti - Dipartimento Trasporti, Giovanna Valeri - Assessore di Licciana e Dipartimento Cultura, Mattia Zoboli - Assessore di Licciana e Dipartimento Turismo.

Coordinatori comunali: Nicola Biglioli – Aulla, Daniel Forciniti - Consigliere e Coordinatore di Bagnone, Riccardo Bruschi – Carrara, Carlo Frediani – Casola, Rita Galeazzi - Capogruppo e Coordinatore di Comano, Federico Lucchetti - Consigliere e Coordinatore di Filattiera, Vittorio Marini - Fivizzano e Fosdinovo ad interim, Riccardo Amorfini – Licciana, Domenico Piedimonte – Massa, Piergiuseppe Cagetti - Consigliere di Massa e Coordinatore di Montignoso, Alessandro Ricci - Capogruppo e Coordinatore di Mulazzo, Federico Di Stefano - Consigliere e Coordinatore di Podenzana, Manuel Buttini Assessore e Coordinamento Pontremoli, Davide Capocaccia – Tresana, Pierluigi Bassignani – Villafranca, Ivo Faggiani – Zeri.