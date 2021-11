Politica



Fratelli d'Italia: "Amministrazione incapace di gestire la viabilità cittadina"

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:50

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia, in un comunicato, critica l'amministrazione per la gestione della viabilità cittadina, a suo dire, inadeguata e denunciando l'incapacità di risolvere problemi di carattere ordinario, come la manutenzione delle strade: "Se la situazione non fosse seria - scrive il partito - anche pensando in quali condizioni costoro lasceranno la Città ai loro successori tra pochi mesi, ci sarebbe da ridere vedendo che l'ultimo divieto è stato posto, in via Volpi a Marina di Carrara, a poche decine di metri da un negozio di vendita biciclette"