Politica



Italia Nostra: "Totalmente contrari al parcheggio nell'area ex Cat"

domenica, 14 novembre 2021, 20:09

Italia Nostra nella figura del presidente Bruno Giampaoli, in una nota stampa,, esprime il proprio dissenso nei confronti del progetto neo approvato che prevede la costruzione di un nuovo parcheggio in acciaio nell'area della ex Cat, in sostituzione della vecchia costruzione.

"Il progetto - scrive - spuntato da un giorno all'altro come un fungo ottobrino, è altamente impattante , preclude per sempre ad altri usi un'area che potrebbe essere usata per manifestazioni o comunque in maniera diversa e risulta inoltre costosissimo".

La realizzazione tecnica del progetto, costerebbe infatti 3.140.000 euro per settantanove posti auto quindi 19.748 euro per posto auto: "Un'enormità - continua - ed in particolare la demolizione dell'edificio ex Cat, come si ricava dal computo metrico estimativo, comporterebbe la spesa di 194.000 euro per al massimo 20 posti auto, quindi 9700 euro per ogni posto auto; in compenso si perderebbe con questa demolizione senza ricostruzione la possibilità di recuperare, come prevedeva il PIUSS, i volumi demoliti per altri usi".

"Non comprendendo le ragioni di tale decisione, Italia Nostra chiede all'amministrazione di "Confrontarsi con la città - conclude - prima di proporre scelte incongrue che comunque ben difficilmente saranno finanziate dalla Regione Toscana in quanto nella Legge Regionale 11/2021 è scritto esplicitamente che una delle condizioni per accedere al finanziamento è la riqualificazione ed il recupero".