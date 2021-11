Left: "All'ex Cat meglio uno spazio culturale che l'ennesimo parcheggio"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:50

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia, in un comunicato, critica l'amministrazione per la gestione della viabilità cittadina, a suo dire, inadeguata e denunciando l'incapacità di risolvere problemi di carattere ordinario, come la manutenzione delle strade

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:44

Il partito della Rifondazione Comunista di Massa Carrara, in un comunicato, lancia il campanello d'allarme sul tessuto produttivo del territorio

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:07

Il consigliere di parità della provincia di Massa-Carrara, Diana Tazzini, intervengono in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

mercoledì, 24 novembre 2021, 09:02

Chiusi i battenti del padiglione di CarraraFiere che per mesi, dalla fine di marzo, ha funzionato come hub vaccinale per la campagna predisposta dalla regione Toscana, dal 18 ottobre le vaccinazioni vengono effettuate nell’ex ospedale di Massa

martedì, 23 novembre 2021, 21:27

Il nuovo organigramma di partito a livello provinciale, annunciato ieri dal senatore Massimo Mallegni e nato dal contestatissimo commissariamento di Rita Galeazzi sostituita da Emanuele Ricciardi, continua a far discutere i vari esponenti azzurri

martedì, 23 novembre 2021, 12:15

Fratelli d'Italia, sul grave inquinamento da cromo esavalente nell'Area Sin ex Ferroleghe di Carrara, ha sollecitato a più riprese la Regione Toscana e portato con un'interrogazione, la questione in Parlamento