Politica



Massa Città in Comune: "Un pedaggio urbano per i camion per migliorare la qualità della vita"

martedì, 30 novembre 2021, 21:04

A seguito dell'ennesimo incidente con la perdita di un carico di marmo da parte dg in camion, si è nuovamente posto l'accento su l'introduzione di un pedaggio urbano per i mezzi pesanti superiori a 35 quintali, come ad esempio ha chiesto Massa Città in Comune, che, in una nota stampa, ha definito non più rinviabile tale iniziativa.



I mezzi pesanti che attraversano quotidianamente la città di Massa, sono inquinanti fra l'altro, come afferma il gruppo, è peggiorano il traffico cittadino e l'introduzione di un pedaggio con sistema tipo Telepass ai varchi di accesso, apporterebbe benefici alla qualità della vita dei cittadini. "Immaginiamo uncontributo calibrato sul pedaggio autostradale della trattaMassa-Versilia, resta da capire chi fra il Comune di Massa e laProvincia di Massa Carrara se ne farà carico capendo l'importanza diquesta svolta culturale- dice il gruppo nel comunicato-Del resto è stato Giani - prosegue - la scorsa estate, parlando della FiPiLi, a parlare di pedaggio per i camion legato alla manutenzione dellasuperstrada che viene utilizzata come alternativa alla A1. Massa subiscelo stesso fenomeno, con le nostre strade che sono usate come alternativaall'autostrada. Non è un fatto normale, nel 2021, avere migliaia ditransiti di mezzi superiori a 35 quintali nel traffico urbano che non sirisolve a colpi di nuove rotonde. I fondi ricavati-conclude - dovrebbero, nellanostra proposta, essere dirottati in un apposito capitolo di bilanciolegato alla mobilità sostenibile e alla manutenzione delle stradeperiferiche. In pratica destinarli alla creazione di piste ciclabili, diun'infrastruttura di ricarica elettrica pubblica e per la manutenzionedi strade provinciali o comunali periferiche".