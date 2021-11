Politica



"Nuovo hub vaccinale, buco nell'acqua: attese fino a due ore, poco parcheggio e spazi angusti"

mercoledì, 17 novembre 2021, 10:53

Il nuovo hub vaccinale all'ex ospedale di Massa è un buco nell'acqua per la Uil Pensionati: una soluzione piena di problemi e non all'altezza di quanto visto nella sede della Internazionale Marmi e Macchine di Marina di Carrara.



"Non entriamo nel merito della decisione presa dall' Asl – sottolinea la Uilp – ma parliamo delle condizioni del servizio di cui i cittadini hanno fruito fino a ora e di quello che sta accadendo. La nuova collocazione dell'hub al vecchio Ospedale di Massa, infatti, risulta essere piena di criticità e non in linea con le esigenze dei cittadini. Svariate le deficienze che si sono evidenziate subito: criticità ambientali, strutturali ed organizzative. Abbiamo raccolto molte lamentele dai cittadini per varie difficoltà: tempi lunghi d' attesa, oltre 2 ore per poter effettuare la vaccinazione; esiguo parcheggio antistante il vecchio ospedale, che costringe a lasciare l' auto in basso prima della ripida salita; primo locale di accesso piccolo, buio, con soffitti bassi ed una piccola finestra, che non può garantire una buona aerazione, indispensabile per una situazione di prevenzione Covid. Poi mancano i dissuasori di cemento sulla salita di destra per garantire la sicurezza dei pedoni. Disagi che colpiscono in modo particolare gli anziani, i disabili , fragili, e non agevolano certamente la volontà dei cittadini a vaccinarsi".



Questo a fronte di un hub vaccinale che alla Imm aveva dato prova di grandi capacità: "Dopo aver superato la considerevole cifra di 220.000 vaccinazioni anticovid è stato chiuso contro la volontà dei cittadini – prosegue la Uilp - che invece ne hanno apprezzato la validità. Il centro ha dimostrato, nei mesi in cui è stato aperto, di essere una vera eccellenza, sia per la scelta del luogo fisico, vasti parcheggi, ampia sala d'attesa per lo svolgimento della procedura burocratica, altra grande sala d' attesa per l'accesso agli ambulatori, una terza sala per la sosta dopo vaccinazione, sia per l' attività organizzativa e logistica con molto personale volontario e non, la disponibilità di molti medici per la vaccinazione. Nella scelta della nuova sede non si è tenuto conto della nuova proposta della Imm che prevedeva un ridimensionamento dell'area a disposizione a fronte di una riduzione del canone".



Insomma per i pensionati della Uil si è andati in peggio, sostituendo un buon servizio con un altro "che fa acqua da tutte le parti. Chiediamo di riportare il servizio vaccinazione anticovid ad una qualità che il nostro territorio merita, per il rispetto che dobbiamo a chi ha sofferto delle perdite, per chi ha operato e continua a operare con abnegazione per la salute dei cittadini".