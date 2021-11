Ponte Albiano, Fantozzi-Zangani (Fdi): "La Regione si attivi per mantenere le promesse sui ristori alle attività e dare certezze sui lavori di ricostruzione"

Altri articoli in Politica

lunedì, 15 novembre 2021, 09:56

In un comunicato stampa, Stefano Benedetti fa presente che negli ultimi tre anni, nella maggioranza in consiglio comunale, si sono verificati diversi passaggi di consiglieri da un gruppo ad un altro

lunedì, 15 novembre 2021, 09:54

Un gruppo di associazioni ambientaliste del territorio, con a capofila Italia Nostra, hanno scritto una lettera indirizzata ai dirigenti dell'ente Parco regionale delle Alpi Apuane, sottolineando alcuni punti da prendere in considerazione nella realizzazione del Piano Integrato del Parco

domenica, 14 novembre 2021, 20:09

Italia Nostra nella figura del presidente Bruno Giampaoli, in una nota stampa,, esprime il proprio dissenso nei confronti del progetto neo approvato che prevede la costruzione di un nuovo parcheggio in acciaio nell'area della ex Cat, in sostituzione della vecchia costruzione

sabato, 13 novembre 2021, 08:52

Il comitato in difesa del Monoblocco, in un comunicato, denuncia la presenza di un cantiere aperto e mai portato alla fine lavori per la collocazione al Centro Sicari della preziosa risonanza magnetica che giace nell'ex Ospedale di Massa, inutilizzata

venerdì, 12 novembre 2021, 20:45

Il neo commissario provinciale di Forza Italia, Emanuele Ricciardi, prende la parola a pochi giorni dalla sua nomina e traccia la rotta: "Ringrazio il coordinatore regionale, senatore Massimo Mallegni, per la fiducia. Cercherò di onorare l'impegno nel migliore dei modi"

venerdì, 12 novembre 2021, 20:43

Il commissariamento del coordinamento provinciale di Forza Italia, avvenuto in settimana, ha provocato pesanti ripercussioni politiche che difficilmente possono essere lette prescindendo dalle imminenti scadenze elettorali: le provinciali alle porte, il prossimo 18 dicembre, e le comunali a Carrara, la prossima primavera