"Questo piano è gattopardismo! Apertura di nuove cave e ampliamento 'pesante” di quelle esistenti': sul Pip del parco delle Apuane Italia Nostra promette battaglia

martedì, 2 novembre 2021, 00:56

Caro presidente, questo suo Piano Integrato del Parco prevede con certezza l'apertura di nuove cave, l'ampliamento "pesante" di quelle esistenti e forse la chiusura nel tempo lungo fino a 13 anni di cave, alcune già chiuse!. Il tono è accorato e mette in guardia circa un rischio concreto di un grave danno ambientale che incombe come una spada di Damocle.

In che cosa consisterebbe questa spada di Damocle che pende sul capo del Parco regionale delle Alpi Apuane, Italia Nostra Apuo-Lunense lo descrive in una lettera aperta al presidente del parco: "Questo PIP ha la sicura certezza della crescita dell'attività estrattiva e del consumo di suolo anche in aree vergine, in area parco non antropizzata, con la previsione di nuove infrastrutture necessarie alle attività (che nel PIP sono state taciute), con l'aumento esponenziale dei trasporti dei blocchi, dei consumi, delle emissioni diffuse, delle polveri fini, del particolato dei fumi di scarico, del materiale di scarto e detriti che da qualche parte andrà portato con trasporti aumentati all'interno dell'area parco, con pregiudizio della viabilità dei paesi, oltre la maggior certa produzione di marmettola che andrà a rendere ancor più critica la gestione delle acque e del bacino idrografico".

Sono circa 20.598 ettari (200 km²) che abbracciano un territorio lungo dalla Garfagnana fino a Massa-Carrara e alla Versilia. Con un ricco patrimonio di vegetazione e faunesco, sono presenti anche specie rare e relitte ( specie che hanno trovato rifugio lì ed estintesi altrove) ed è presente la via ferrata più antica d'Italia, aperta nel 1893. Una ricchezza del pianeta terra che racchiude aree di elevato interesse ambientale: ma una delle sue particolarità è che al suo interno sono presenti anche delle cave di marmo, chiamate aree contigue. Cave in cui si svolge attività estrattiva e che per molti ambientalisti rappresentano una vera minaccia per la sopravvivenza dell'area naturale protetta. Ora il Parco regionale delle Alpi Apuane sta per dotarsi di un Piano Integrato del Parco e Italia Nostra Apuo-Lunense scrive una lettera al presidente del parco Alberto Putamorsi che è anche una lettera aperta, con la quale non nasconde la completa avversione per il piano che si stanno accingendo ad approvare, e parla apertis verbis di slogan e boutade comunicativa quando viene annunciato "chiudo le cave che sono ad alto impatto ambientale" molte della quali, denuncia l'associazione, sono già chiuse.

"Caro presidente - leggiamo nella lettera di Italia Nostra - lei ha ragione da vendere quando afferma che nelle Apuane c'è oro, l'oro bianco del prezioso marmo che tutti vogliono e il primo cercatore è proprio Lei con il suo Piano Integrato del Parco (PIP). Abile la boutade comunicativa "chiudo le cave che sono ad alto impatto ambientale". Le ricordiamo che alcune delle cave previste in dismissione sono già chiuse: Valsora Palazzolo a Massa, dopo avere tagliato una cresta vergine, è chiusa dal 2018 e cava Vittoria a Fivizzano è chiusa dal 13 dicembre 2017, perché sottoposta a sequestro preventivo in base al decreto del GIP del Tribunale di Massa, su richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Massa e grazie agli accertamenti svolti dai Carabinieri Forestali".

Ma esistono cave a basso impatto ambientale nel parco? Se lo chiede Italia Nostra, che insiste:" La sua frase "chiudo le cave ad alto impatto ambientale" è irreale perché le cave sono tutte ad alto impatto ambientale: basti pensare al Corchia, al Pizzo Falcolavia, alla Val Serenaia, al Solco d'Equi, alla Valle D'Arnetola, al Cavallo, a Piastreta, al Cardoso: scelga lei. Dalla sua narrazione, durante la conferenza di presentazione del PIP alle associazioni ambientaliste (martedì 26 ottobre), finalmente abbiamo davvero compreso cosa prevede: nulla della enfatizzata rivoluzione verde".

Italia Nostra mette punto per punto i passaggi del piano sotto accusa:

"Il PIP, il suo PIP, signor presidente, prevede:

- apertura di nuove cave in aree esterne alle attuali ACC (aree contigue di cava), in area parco, con l'invenzione di nuovi perimetri estrattivi anche in aree vergini come a Carrara con Boccanaglia Bassa, a Fivizzano con cava Peghini, a Vagli con Fontana Baisa nel già attenzionato bacino di Boana, a Stazzema col Canale delle Fredde;

- ampliamento di cave esistenti in aree esterne alle attuali ACC, in area parco, modificando i perimetri delle attuali ACC, come a Massa con Cava Romana, Piastreta Sella, Cavallo (Padulello), a Vagli nel Bancaio, a Seravezza con Canale delle Gobbie e a Minucciano in Acqua Bianca;

- allargamento in area parco di cave esistenti in aree esterne alle attuali ACC, modificando i perimetri delle ACC con aggiustamenti cartografici a favore dell'escavazione; sono tantissimi;

- riapertura di cave in aree ACC, un tempo previste ma non in esercizio da anni, che il PIP promuove con impulso dell'attività estrattiva, in luoghi dimenticati come a Stazzema Tre Fiumi, Mulina Monte, bacino La Penna; nel bacino Ficaio, ai piedi del Procinto, in un'area di valenza naturalistica unica, si pianifica una cava ciclopica".

Sui tempi di chiusura poi, accusa Italia Nostra, si nasconderebbe una trappola visto che è ammesso l'allungamento dei termini qualora l'escavabile autorizzato non sia stato effettivamente escavato:" Quando lei parla di svolta epocale-riprende la lettera- con la previsione di cave in dismissione è solo uno slogan, perché, qualora alla scadenza di validità del piano di coltivazione non siano stati esauriti i quantitativi di materiale escavabile autorizzati, è ammesso il differimento dei termini di validità dell'autorizzazione per un periodo non superiore ai 5 anni, ai fini di completare le attività di escavazione e i complementari e conseguenti interventi di risistemazione ambientale e paesaggistica del sito, comprensivi della definitiva messa in sicurezza e, ove previste, delle misure di mitigazione e compensazione. Restano esclusivamente salve le possibilità di proroga di cui all'art. 20, comma 4 della LR 35/2015, cioè successivi altri 3 anni di esercizio. Ci troviamo pertanto di fronte a cave che lei dichiara in dismissione forse tra 13 anni, salvo probabili ricorsi avanti al TAR da parte degli avvocati dei concessionari".

In ultimo, fa notare l'associazione ambientalista: "Ridurre le superfici attuali delle ACC non porta alcun vantaggio se in quelle aree non si scava perché non c'è marmo, come Lei ha sapientemente affermato: perché, se non c'è marmo, non si scaverà mai".

Italia Nostra promette quindi battaglia a colpi di reportages e servizi fotografici:" Questo PIP, presidente, non salvaguarda l'ambiente: questo PIP garantisce l'attività estrattiva e incentiva lo sfruttamento delle risorse naturali. Questo PIP è gattopardismo ! Lei prova a farci vedere il dito che copre la luna (chiudo le cave), ma il mondo saggio ambientalista non vede il dito, vuol vedere la luna (un parco che sia Parco con P maiuscola). Torneremo sul tema PIP con focus e report fotografici puntuali di ogni sua proposta di cava, mostrando alla Regione e alla Soprintendenza la vera natura dei luoghi e il valore di preservali e valorizzarli".

