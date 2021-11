Politica



Repubblicani Massa: "Urgente la soluzione per l'erosione della costa"

giovedì, 11 novembre 2021, 09:08

Il partito repubblicano di Massa torna a parlare della situazione dell'erosione del litorale massese, in un comunicato dove si ricorda, a premessa, l'esistenza di un Progetto Regionale 2000, realizzato dall'università di Bari e approvato da tutti i livelli istituzionali: "Nell'ultimo dibattito pubblico in materia di erosione - riferisce il partito - tenuto non molto tempo fa alla Villa Rinchiostra, l'ing. Andrea Bontempi, tecnico del Comune di Massa ha curato e svolto un'ampia relazione che ha fornito ai presenti elementi conoscitivi e tecnici precisi epuntuali, la cui oggettività e validità resta confermata dagli studi più recenti".



"Vogliamo ribadire - continua - che dopo il convegno della Rinchiostra, le conclusioni ed il progetto sono stati fattipropri dai tecnici regionali. In particolare, il progetto proponeva la messa in opera di una serie di scogliere,realizzate con massi di pietra e poste ortogonalmente alla linea di costa, a partire da levante - a confineMontignoso - fino alla foce del Frigido. La posa avrebbe dovuto avere inizio da levante in modo da mettereprioritariamente in sicurezza il tratto di Poveromo, ancora esente (o quasi) dal processo erosivo".



Secondo i repubblicani, il progetto originario è stato stravolto dai tecnici regionali: "Questo-continua - ed anche altro, è avvenuto, probabilmente, in fase di esecuzione, forse su sollecitazione in fase di approvazione, da parte dei responsabilipolitici, venendo meno agli impegni presi con le associazioni sindacali e di categoria del territorio.Infatti, i lavori di contenimento sono stati iniziati a ponente, presso la foce del fiume Frigido, con unaspesa ingente che ha pregiudicato la messa in sicurezza del Levante (Poveromo) per l'assenza di fondi sufficienti".



Il partito conclude, sottolineando di non rimandare più interventi urgenti specie per l'area di levante, con altre riunioni e altri studi e richiama l'amministrazione a realizzare il progetto esistente per il bene dei cittadini e del territorio.