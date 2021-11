Ricorso al presidente Silvio Berlusconi contro il commissariamento di Rita Galeazzi

Altri articoli in Politica

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:51

La portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Massa e Carrara, Claudia Giuliani, interviene in merito al congresso del Partito Democratico

mercoledì, 17 novembre 2021, 10:53

Il nuovo hub vaccinale all'ex ospedale di Massa è un buco nell'acqua per la Uil Pensionati: una soluzione piena di problemi e non all'altezza di quanto visto nella sede della Internazionale Marmi e Macchine di Marina di Carrara

martedì, 16 novembre 2021, 16:55

In vista del congresso del partito, Lorenzo Mosti segretario provinciale GD di Massa Carrara, che fa capo al Pd, in un comunicato, conferma la fiducia della componente a Norberto Riccardi, ma sottolinea l'importanza di dare sempre più valore alle risorse giovani per garantire nuove idee e nuova linfa al partito

lunedì, 15 novembre 2021, 22:33

Il Consigliere regionale solleciterà la Regione con un atto. "Il Governatore Giani è andato a fare passerella ad Albiano inaugurando il via a lavori e poi? Quando verranno ultimati i lavori? Il territorio è allo stremo, agli annunci devono seguire fatti"

lunedì, 15 novembre 2021, 09:56

In un comunicato stampa, Stefano Benedetti fa presente che negli ultimi tre anni, nella maggioranza in consiglio comunale, si sono verificati diversi passaggi di consiglieri da un gruppo ad un altro

lunedì, 15 novembre 2021, 09:54

Un gruppo di associazioni ambientaliste del territorio, con a capofila Italia Nostra, hanno scritto una lettera indirizzata ai dirigenti dell'ente Parco regionale delle Alpi Apuane, sottolineando alcuni punti da prendere in considerazione nella realizzazione del Piano Integrato del Parco