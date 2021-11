Politica



Sanac, incontro con il governo: "Situazione resta complessa, ma confermato impegno"

mercoledì, 3 novembre 2021, 19:18

Ancora un'audizione alla Camera per trovare una soluzione per i lavoratori della Sanac. Ieri, 3 novembre, è stata la volta del governo, rappresentato dal viceministro Alessandra Todde.



L'incontro voluto dall'onorevole Martina Nardi (Pd), presidente della commissione attività produttive, ha permesso di fare ulteriore chiarezza su tutta la vicenda. "La situazione della Sanac - ha spiegato la Nardi resta complessa, ma il governo ha nuovamente confermato la volontà di fare la propria parte" . Una cosa pero' non è piaciuta all'onorevole Nardi ed è per questo che ha voluto farla presente alla viceministra.



"Ho fatto presente ad Alessandra Todde che ritengo incomprensibile e in qualche modo inaccettabile che, Acciaierie D'Italia si sia detto non interessato a partecipare all'audizione. Inaccettabile perché Acciaierie D'Italia è una società partecipata di Invitalia e lo sarà ancora di più da qui a maggio e quindi quando chiamata dalla camera dei deputati, dovrebbe intervenire".



L'onorevole massese sta seguendo la vertenza dall'inizio ed è per questo che ha deciso attraverso queste audizioni di incontrare tutti i protagonisti. "Sulla situazione di Sanac non ci arrendiamo - prosegue Nardi - vogliamo risposte concrete da dare a queste famiglie". La viceministro Todde ha assicurato tutto il suo impegno. "Continueremo a monitorare la vicenda di Sanac - ha spiegato Alessandra Todde - anche ricercando soluzioni che possano garantire a Sanac una continuità produttiva e la tutela di tutti i lavoratori coinvolti". Questa è la paura più grande, la possibilità di una riduzione delle attività che potrebbe subire una consistente riduzione già dalla prossima settimana. "Anche in questo caso - ha concluso la Nardi - noi faremo la nostra parte. La politica deve usare tutti gli strumenti a sua disposizione per dare certezze a questi operai".​