Via Tornaboni, strada o trincea?

giovedì, 25 novembre 2021, 20:17

Via Tornaboni a Marina di Massa è ridotta ad un pericolosa groviera e residenti e operatori turistici chiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza. Si sono rivolti a Daniele Tarantino, dell’associazione Insieme, affinché si faccia portavoce verso l’amministrazione.



“Segnalerò sicuramente il disagio che vivono i residenti di via Tornaboni – osserva Tarantino – con l’auspicio che presto si metta in opera un intervento per ripristinare il manto stradale sconnesso e reso altamente pericoloso per la presenza di buche. Siamo nel centro di Marina di Massa e in piena zona turistica: non è accettabile questo degrado”.



I residenti non hanno dubbi: “Marina finisce con la rotatoria – sostengono - e con l’inizio di viale delle Pinete inizia il degrado e l’abbandono. La sera c’è d’aver paura a uscire. Abbiamo bisogno di ascolto”.