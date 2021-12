Politica



Alla scoperta della Tenuta di Marinella con Italia Nostra

martedì, 14 dicembre 2021, 10:13

Italia Nostra, sezione Apuo-Lunense, dopo aver annullato l'evento del 4 dicembre per pioggia, ha fissato una nuova data per visitare e per discutere del futuro della Tenuta di Marinella e del suo villaggio.

L'incontro si terrà sabato 18 dicembre 2021 (salvo maltempo), alle 15 e inizierà con una visita guidata dello storico dell'arte Piero Donati seguita, alle 16.30, da un dibattito con Emanuela Biso (Presidente di Italia Nostra, sezione Apuo Lunense), Riccardo Canesi (Docente di Geografia già deputato verde), Stefano Sarti (Legambiente Liguria) e Gianni Pastorino (Consigliere regionale della Liguria).

Italia Nostra ha deciso di riportare l'attenzione della cittadinanza e della politica su una straordinaria risorsa storico-ambientale-economica che è la Tenuta di Marinella con questa iniziativa dall'evocativo titolo "Questa (della tenuta) di Marinella è la storia vera" per parafrasare un grande cantautore ligure.

Lo scopo dell'incontro e far conoscere meglio alla cittadinanza la straordinaria storia del villaggio e della tenuta e, nel contempo, di dibattere sulla Marinella futura e sull'inderogabile esigenza di non consumare territorio agricolo, di non permettere speculazioni immobiliari (vedi il proposto e improbabile resort SPA di migliaia di mq), di conservare nella sua autenticità storico-architettonica il borgo e di promuovere ristrutturazione conservative finalizzate al ripopolamento della frazione e alla fruizione turistica non speculativa.

Il ritrovo per la visita (ore 15) così come per l'incontro (ore 16,30) sarà in Piazza Libertà presso il Circolo Arci.

Per partecipare occorrerà il Green Pass e la prenotazione presso apuolunense@italianostra.org