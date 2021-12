Politica



Caffaz raccoglie le istanze dei commercianti di Marina

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:44

Nella galleria accanto al Bar Bristol di Marina di il candidato sindaco del Comune di Carrara Simone Caffaz ha incontrato i commercianti nel terzo appuntamento di Incroci, il ciclo di iniziative di ascolto della cittadinanza e delle categorie economiche prodromico alla scrittura del programma.

Molti gli spunti offerto dai partecipanti, "dall'esigenza di un progetto commerciale per la zona a quella di un arredo urbano adeguato, dalle ferite dell'Hotel Mediterraneo e del campo dei pini allo sfruttamento degli spazi interni ed esterni della Internazionale Marmi Macchine, dalla necessità di maggiori controlli nella zona della movida all'esigenza di iniziative e manifestazioni che caratterizzino e qualifichino il territorio", come ha ricordato il titolare del Bon Pro Giacomo Timbro che ha fatto una sintesi finale delle richieste degli esercenti.L'incontro era cominciato con un annuncio a sorpresa di Simone Caffaz.

"In molti - ha dichiarato il candidato a sindaco - mi chiedono perché non ho aperto un negozio in città. La risposta è semplice, ho fatto fare uno studio di mercato e per il format dei miei negozi, come per quelli di molte altre catene, non ci sono i numeri e questo deriva da decenni di malgoverno e scelte politiche sbagliate. Però ne abbiamo studiato uno rivolto nello specifico alla nostra città e in questi giorni stiamo definendo le pratiche per il locale. Sarà una cosa nuova e particolare di cui al momento non voglio rivelare altri dettagli".

Sono intervenuti al dibattito, tra gli altri, Gianmaria Menconi, Grazia Rapaioli, Marzio Andreani, Fabrizio Tenerani, Leonardo Tassinari.