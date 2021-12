Politica



Danneggiata l’auto di Bassignani (Forza Italia) al Merizzo

domenica, 12 dicembre 2021, 21:44

Al suo risveglio, ha trovato una brutta sorpresa ieri mattina il responsabile seniores di Forza Italia Massa Carrara, Pierluigi Bassignani. Nella notte, infatti, è stata rigata l’intera fiancata sinistra della sua auto che si trovava parcheggiata in piazza Borrini a Merizzo, frazione del comune di Villafranca in cui risiede.

“Il gesto non ha precedenti – dichiara Bassignani - ma non vorrei che fosse un'intimidazione vista la carica che ricopro in politica. Se la ragione fosse questa non riusciranno comunque ad intimorirmi perché io sono sempre disponibile al dialogo e al confronto con tutti, a differenza di determinate persone che non hanno niente da proporre alla gente e ricorrono quindi a metodi vandalici nelle ore notturne”.

Le forze dell’ordine stanno facendo il loro lavoro per accertare eventuali responsabilità anche attraverso il ricorso ai filmati delle telecamere.

M.C.