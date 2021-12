Ecologisti: "Il nuovo intervento regolatore portuale di marina di Carrara dev'essere sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica"

Altri articoli in Politica

lunedì, 20 dicembre 2021, 22:29

Le elezioni provinciali si sono concluse ed hanno decretato la riconferma a presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti, a cui rivolgo i miei migliori auguri. E’ bene però accennare ad un’analisi del voto

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:10

E' stata costituita nei giorni scorsi “Capitale Carrara”, associazione che costituirà una lista civica che si presenterà alle prossime elezioni comunali a sostegno del candidato a sindaco Simone Caffaz

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:02

L'asfaltatura della pista dell'aeroporto di Marina di Massa è una richiesta che il centro destra porta avanti da oltre venti anni. Punto fondamentale del programma di Forza Italia negli ultimi decenni oggi diventa mozione che verrà votata lunedì prossimo in consiglio comunale

domenica, 19 dicembre 2021, 11:42

Gianni Lorenzetti ha vinto la sfida contro Matteo Mastrini e con il 55,28% dei voti ponderati è stato rieletto presidente della provincia di Massa Carrara. Una doppia riconferma, dunque, dopo quella di ottobre che a pieni voti l’aveva rieletto sindaco di Montignoso

sabato, 18 dicembre 2021, 14:59

In una nota stampa, Massa Città in Comune, critica la giunta Persiani sul progetto del bike sharing, portato avanti dall'amministrazione, in quanto mancanti nelle tre postazioni in città, delle quattro previste, delle ventiquattro bici disponibili

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:44

Nella galleria accanto al Bar Bristol di Marina di il candidato sindaco del Comune di Carrara Simone Caffaz ha incontrato i commercianti nel terzo appuntamento di Incroci, il ciclo di iniziative di ascolto della cittadinanza e delle categorie economiche prodromico alla scrittura del programma