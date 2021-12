Politica



Fdl Massa plaude alla programmazione triennale delle opere pubbliche

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:14

Fratelli d’Italia plaude all’operato della giunta massese guidata da Francesco Persiani, conscia delle varie problematiche attuali ma con la fiducia verso una capacità amministrativa di trarre risorse decisive per la città e con idee chiare per una città più giusta e più vivibile”.

È stato approvato dal consiglio comunale di Massa, che ha votato a larga maggioranza, un adeguamento del programma triennale delle opere pubbliche.



L’adeguamento prevede progetti di varia natura e su tematiche e realtà fondamentali nel tessuto cittadino massese, incrociando aree strategiche, dall’istruzione al sociale, dalla messa in sicurezza del territorio all’agricoltura.

“Consideriamo – dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese ed i consiglieri comunali Bruno Tenerani e Massimo Evangelisti - interventi importanti – quelli che interessano quattro scuole con la messa in sicurezza e l’adeguamento di spazi e aule presso la scuola d’infanzia del Casone, la primaria Carducci, la media Staffetti e la media Don Milani: sistemazione di bagni, opere in cartongesso, riqualificazione di spaziche da magazzini diventano fruibili per personale e alunni, il tutto pensando concretamente a un ulteriore adattamento strutturale doveros per la perdurante problematicità del covid”.



“Essenziali - prosegue il gruppo - i progetti sulla via Francigena con la messa in sicurezza del tracciato tramite la realizzazione di reti armate, cordoli in muratura su pali, palificate in legno, dedicati a via dell’Uva, arteria essenziale su più fronti ed in particolare quello dell’uso agricolo, settore primario così vitale per numerose attività della zona”.

E la grande novità riguarda i lavori del viottolo Solchetto, tracciato che parte da Ortola e arriva a Borgo del Ponte, con un miglioramento della fruizione e la creazione di un marciapiede e aree di sosta e accoglienza.

“Quindi si parla di tutela del territorio, riqualificazioni, turismo e salute di abitanti e utenti. Recupero che arriva anche grazie ad incontri che come Fratelli d’Italia abbiamo fatto con i cittadini della zona”.



Gli interventi di manutenzione straordinaria presso la ex colonia Comasca per il Progetto “Dopo di Noi”, progetto che va incontro all’esigenza di costruire un futuro sicuro per i portatori di disabilità e le proprie famiglie.



Fatti, concreti, che guardano al futuro della nostra città, che seguono tre anni di progettazione, con risultati che sono sotto gliocchi di tutti, con una volontà di cambiamento che vedrà nelle prossime settimane la conclusione dei lavori nelle varie piazze cittadine ripensate e portate a maggiore bellezza e fruibilità, altri investimenti sui quartieri più periferici e su Marina di Massa.