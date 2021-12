Politica



FI Massa: “L’aeroporto di Marina, risorsa da mettere a reddito”

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:07

Forza Italia Massa ha presentato una mozione al consiglio comunale per l'immediata asfaltatura della pista dell'aeroporto di Marina di Massa al fine di favorire ricadute turistiche interessanti per il territorio.

“La sinistra ha consentito che il nostro scalo, fosse l'unico in toscana a rimanere senza una pista di atterraggio e decollo. L'aeroporto di Marina di Campo (Isola d'Elba) e gli altri aeroporti minori toscani sono a disposizione dell'industria turistica. Il nostro invece ancora si tenta di snaturarlo anziché valorizzarlo”.

Il coordinatore comunale FI Domenico Piedimonte spiega: “Il capogruppo FI Luca Guadagnucci ha argomentato le motivazioni per le quali bisogna intervenire ora nell'asfaltare la pista. L'intervento del capogruppo del gruppo misto Antonio Cofrancesco, ha tolto poi qualsiasi alibi a chiunque ritenesse superflua l'asfaltatura. Da farsi ancor prima del bando di idee e dell'eventuale futuro project-financing che vedrebbe affidare a terzi l'intero ammodernamento della struttura. Hangar e parte commerciale compresa”.

“La discussione in aula – incalza Piedimonte - è stata anche utile all'intera città per capire che i partiti di sinistra che hanno portato al declino del nostro territorio e che meno di venti anni fa volevano realizzare un ippodromo a Marina di Massa al posto dell'aeroporto non si sono ancora arresi. In consiglio il PD ha parlato di declassamento dell'aeroporto in semplice eliporto. I consiglieri dei 5 Stelle hanno addirittura tentato di far credere che un aereo o un automobile riesce a frenare meglio sul brecciolino/erba anziché sull'asfalto”.

“Il 2023 è vicino – sprona il coordinatore - non possiamo rischiare di arrivare alle prossime elezioni con l'aeroporto senza la sua pista. Se tornasse al governo di Massa la sinistra, impiegherebbero pochi mesi a farne un campo di patate pur di togliere il vincolo aeroportuale intorno a quell'area e lanciarne una grande speculazione edilizia a due passi dal mare”.