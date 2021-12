Politica



Fratelli d'Italia: "L'Erp ha assegnato un alloggio con barriere architettoniche ad una disabile"

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:01

Il dipartimento disabilità di Fratelli d'italia, in un comunicato, interviene in merito al caso di Anna Maria Pigoni, di Carrara, disabile su sedia a rotelle, che ha ottenuto una casa popolare dall'Erp, casa che però presenta delle barriere architettoniche al suo interno e con un ascensore non funzionante: la situazione è peggiorata anche per le infiltrazioni di umidità che di fatto, rendono l'appartamento non idoneo per la signora ed il figlio convivente.



"La vicenda potrebbe sembrare grottesca-scrive il partito - ma non solo perchè siamo alle soglie del 2022, ma perché denunciata proprio a pochi giorni, il 3 dicembre, della Giornata Mondiale dei Diritti delle Persone Disabili indetta dal'O.N.U."



"Per quanto sopra riportato -conclude - ringraziando il Coordinatore Comunale di Fratelli d'Italia di Carrara Lorenzo Baruzzo per averci portato a conoscenza della vicenda, assieme alla delegata del Dipartimento preposto Martina Fiorini, in qualità di Dipartimento Regionale Equità Sociale e Disabilità del partito di Giorgia Meloni, chiediamo agli organi preposti immediato interessamento e pronta e definitiva soluzione affinchè la Sig.ra Pigoni possa tornare alla propria quotidianità in piena autonomia".