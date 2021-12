Politica



Gianni Musetti: "Dove finiscono i 27 milioni del marmo?"

giovedì, 2 dicembre 2021, 11:00

La famosa tassa Marmi, che ogni anno viene incassata dal comune, unico in Italia ad usufruire di un extra reddito così importante e lo stato di incuria della città, sono spesso messe in relazione.



Gianni Musetti (Forza Italia), in un comunicato, affronta questo tema, criticando aspramente l'operato dell'attuale amministrazione locale: "Ma dove finiscono tutti questi soldi dal marmo e perché nessuno riesce a fornire alla cittadinanza un resoconto di come vengono impegnati? - si chiede - Il centro destra da decenni chiede il bilancio separato per il marmo, e sotto campagna elettorale sembrano tutti d'accordo, per poi non ricordarsi più degli impegni presi appena diventano amministratori".



"Ma nel frattempo - continua - oltre alla mancanza evidente di manutenzioni, di progetti, di opere pubbliche, di attività di promozione del territorio e di tutela e di del "mondo del marmo", delle imprese e dei lavoratori dello stesso, il comune manda la quarta rata della tassa rifiuti anche alle case e agli fondi sfitti che, con particolare caso, nel centro storico di Carrara, sono diventati la maggioranza. Perché se gli amministratori locali sapevano di questo maggiore gettito nelle casse comunali non hanno provvedo a creare maggiori aiuti alla cittadinanza almeno per quanto riguarda le tasse locali che il nostro municipio amministra direttamente. Nonostante l'aumento dei territori del porta a porta, la tassa rifiuti è arrivata puntuale, ad ingolfare i già difficili bilanci delle famiglie carraresi, ed è incredibile se si pensa che il marmo da per ogni singolo cittadino di Carrara ben quattrocentocinquattotto euro, una cifra impensabile per ogni bilancio comunale di qualsiasi città:si potrebbe quasi cancellare i tributi che i cittadini versano al comune, ed invece nulla".



"Vogliamo sapere - conclude - dove finiscono i soldi e avere un impegno dell' amministrazione sulla promozione della città e del marmo, sulla diminuzione delle tasse locali per il prossimo anno, dando così riscontro oggettivo e soggettivo ai cittadini della ricaduta economica che il marmo fornisce alla nostra città".