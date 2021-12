Politica



Gianni Musetti: "Strada dei Marmi è ridotta a un colabrodo"

martedì, 21 dicembre 2021, 21:08

Gianni Musetti, in una nota stampa, denuncia lo stato di incuria in cui versa la Strada dei Marmi, la monumentale infrastruttura voluta dalla precedente amministrazione e che era stata progettata per sviare il traffico dei mezzi pesanti provenienti dalle cave, attraverso il centro città.

Secondo Musetti, la situazione è veramente drammatica:" Sede stradale stracolma di buche simili a voragini che oltre ad essere pericolose per il carico assai pesante, rovinano le costose gomme delle ruote". Viene anche rilevato che, specie in estate, nella galleria si è travolti da odori insopportabili, spiega Musetti, a causa del non funzionamento delle prese d'aria, anche l'illuminazione è deficitaria e infine sono numerose le perdite d'acqua lungo il percorso.

"Pare che la giunta grillina- scrive Musetti - abbia stanziato 500 mila euro per la viabilità montana di Carrara, soldi che non hanno ancora datofrutti alcuni. Inoltre- prosegue - con le vie a monte devastate come la Campocecina,Fontia, Colonnata, Sorgano, Noceto, Castelpoggio e varie altre, quantiquattrini resteranno per la ormai ex decantata e tristissima Strada deiMarmi? Le associazioni di categoria sono sul piede di guerra, e molti diloro mi hanno contatto per denunciarmi la situazione di pericolositàdel tunnel che attraversa la nostra città e che ormai è giunta allimite della sicurezza, a chiaro rischio di chiusura per la mancanza dimanutenzione ordinaria e straordinaria.Dalla giunta - conclude - attendiamo risposte da tempo che spero che con questointervento possano rivelarsi".