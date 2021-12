Il consiglio regionale approva l’istituzione della direzione ospedaliera di Lunigiana

Altri articoli in Politica

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:14

È stato approvato dal consiglio comunale di Massa, che ha votato a larga maggioranza, un adeguamento del programma triennale delle opere pubbliche

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:07

Forza Italia Massa ha presentato una mozione al consiglio comunale per l'immediata asfaltatura della pista dell'aeroporto di Marina di Massa al fine di favorire ricadute turistiche interessanti per il territorio

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:02

Approvato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che impegna la Regione ad aumentare le risorse stanziate per promuovere interventi di formazione e attività di comunicazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

mercoledì, 22 dicembre 2021, 11:13

L'analisi al direttivo Uiltec Toscana Nord. Il segretario Massimo Graziani: "Il Governo deve prorogare la misura per salvare posti di lavoro. Occhi puntati sulla vertenza Sanac"

mercoledì, 22 dicembre 2021, 09:37

Si è svolto giovedì pomeriggio presso il circolo PD Carrara Centro l'incontro con la candidata a sindaco Serena Arrighi. Ha introdotto l'incontro, molto partecipato e seguito, il nuovo segretario Luciano Morotti

martedì, 21 dicembre 2021, 21:08

Gianni Musetti, in una nota stampa, denuncia lo stato di incuria in cui versa la Strada dei Marmi, la monumentale infrastruttura voluta dalla precedente amministrazione e che era stata progettata per sviare il traffico dei mezzi pesanti provenienti dalle cave, attraverso il centro città