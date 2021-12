Il nuovo piano di classificazione acustica approda in consiglio comunale a Carrara

Altri articoli in Politica

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:01

Il dipartimento disabilità di Fratelli d'italia, in un comunicato, interviene in merito al caso di Anna Maria Pigoni, di Carrara, disabile su sedia a rotelle, che ha ottenuto una casa popolare dall'Erp, casa che però presenta delle barriere architettoniche al suo interno e con un ascensore non funzionante

martedì, 30 novembre 2021, 21:04

A seguito dell'ennesimo incidente con la perdita di un carico di marmo da parte dg in camion, si è nuovamente posto l'accento su l'introduzione di un pedaggio urbano per i mezzi pesanti superiori a 35 quintali, come ad esempio ha chiesto Massa Città in Comune, che, in una nota stampa,...

martedì, 30 novembre 2021, 21:02

Lo scrive Gianni Musetti (FI) a proposito della situazione sulla mancanza di medici di famiglia a Carrara, la più colpita dal fenomeno fra le città della provincia apuana

martedì, 30 novembre 2021, 20:48

Fratelli d'Italia intende fare un sopralluogo sul tratto di costa a Massa. Guidi e Amorese: "La costa massese ha bisogno di interventi, di opere strutturali, di sabbia ma soprattutto di risposte"

martedì, 30 novembre 2021, 20:36

I rappresentanti della federazione italiana trasporti FIT-CISL Massa Carrara Toscana Nord che organizza e rappresenta i lavoratori dei trasporti dell'ambiente e dei servizi, entrano nel merito della questione del sistema porta a porta, al centro del dibattito politico massese di questi giorni

martedì, 30 novembre 2021, 09:30

Una lettera aperta ai consiglieri ed alle consigliere del comune di Massa, è stata scritta dalla coordinatrice provinciale Azzurro Donna, Sonia Castellini, con riferimento alla molestia subita dalla giornalista Greta Beccaglia in diretta TV fuori dallo stadio Castellani di Empoli