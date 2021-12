Politica



Incontro con Serena Arrighi al circolo Pd di Carrara

mercoledì, 22 dicembre 2021, 09:37

Si è svolto giovedì pomeriggio presso il circolo PD Carrara Centro l'incontro con la candidata a Sindaco Serena Arrighi.



Ha introdotto l'incontro, molto partecipato e seguito, il nuovo segretario Luciano Morotti, ponendo come obiettivo primario il rilancio del centro città e la valorizzazione dei paesi a monte, ed avviando così un costante confronto con chi aspira a guidare la città che sarà caratterizzato da numerosi incontri tematici nelle prossime settimane.



E' intervenuto anche il segretario comunale del Partito Democratico, Gian Luca Brizzi, sottolineando la necessità di concludere al più presto le consultazioni con gli altri partiti del centrosinistra per poi avviare un lungo e aperto confronto con cittadini e associazioni, evidenziando che la candidatura di Serena, saldamente radicata nei valori più cari alla comunità democratica, rappresenta certamente un valore aggiunto per il concretizzarsi della politica del fare.



Serena Arrighi ha esordito presentando la sua esperienza personale sottolineando particolarmente il suo grande attaccamento alla città di Carrara e alla nostra Provincia che l'hanno spinta ha intraprendervi il proprio percorso imprenditoriale.



Si è particolarmente soffermata su transizione digitale ed ecologica, fondamentali in questa fase storica.



Serena Arrighi ha esposto poi la sua visione: un'idea di Carrara come città più vivibile, creativa, verde, sicura, interconnessa e innovativa, una città dove sia sempre più bello vivere, crescere figli, venire a studiare, trovare un lavoro e radicare relazioni umane forti e durature e, infine,un progetto di città sostenibile, efficiente e moderna, in grado di ottimizzare e migliorare le infrastrutture e i servizi rendendoli più efficaci.



Molti sono stati gli interventi nel dibattito con domande, osservazioni e suggerimenti, sottoponendo molti temi all'attenzione della candidata : dall'economia del marmo, alle nuove opportunità lavorative, dall'offerta culturale ai musei cittadini e le scuole, tutti accolti con entusiasmo e con molta attenzione dalla candidata, che nei prossimi giorni continuerà il confronto con gli altri circoli del Partito Democratico.