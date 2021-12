Politica



L’accusa del circolo Pd: “Bondano, Casone, Partaccia e Ricortola: dimenticate dalla giunta Persiani”

domenica, 5 dicembre 2021, 21:51

L’assemblea congressuale delle iscritte e degli iscritti del circolo Pd di Bondano, Casone, Partaccia e Ricortola, si è riunita in questi giorni per il rinnovo degli organismi dirigenti di circolo comunale e provinciale.

Con unanimità di voti, 51 voti favorevoli su 51 votanti, è stato riconfermato il segretario uscente Osvaldo Bennati, mentre il direttivo eletto è così composto: Loredana Marchini, Marina Sabatini, Tiziana Brizzi, Arianna Lazzini, Elisa Corsini, Davide Mosti, Luca Rufrano,

Erika Capocchi, Loriano Ricci, Guido Bonuccelli, Alessandro Brizzi.



Tutto all’insegna della parità di genere che, secondo il circolo, deve essere il principio fondante da cui ripartire.

Subito è stato dato impulso programmatico al nuovo direttivo per rilanciare la questione della costa di Massa e della zona di Ricortola e Partaccia sia presso i costituenti organismi dirigenti del Pd di Massa e di Massa Carrara, sia presso le elette e gli eletti del Pd nei vari consigli comunali, provinciale, regionale e presso il parlamento.

In particolare, l’assemblea congressuale ha espresso chiaramente di non ritenere più rinviabile un’azione di concreta attenzione verso il territorio e la comunità, con l’obiettivo di rilanciare un settore fondamentale per tutta l’economia

apuana qual il turismo.



“Il rilancio dell’offerta turistica era stata una delle promesse della nascente amministrazione comunale di destra guidata dal sindaco Persiani. Purtroppo – scrive il circolo - a oggi, a meno di due anni dalla fine del proprio mandato dobbiamo rilevare che non solo tale promessa è stata disattesa, ma che anche la minima attenzione al nostro territorio è venuta totalmente meno”.



“Ci riferiamo in particolar modo al problema erosione che - spiegano gli iscritti - purtroppo sta colpendo non solo la nostra zona, ma anche quelle vicine di Marina di Massa, Ronchi e Poveromo. Mese dopo mese si stanno sperdendo in mare opportunità imprenditoriali e occupazionali. Eppure il comune è stato capace di perdere 22 milioni di investimento per la difesa della nostra costa già stanziati dal governo nazionale e dalla regione Toscana”.



Il circolo prosegue puntando il dito contro l’amministrazione Persiani : “Su questa vicenda, emblematica del disinteresse verso il nostro territorio e le sue imprese turistiche e i suoi lavoratori del settore turistico, è doveroso fare definitiva chiarezza sulle responsabilità di chi ha fatto perdere alla nostra città un finanziamento di tale portata. Nello stesso tempo è doveroso che chi ha ruoli nelle istituzioni, a qualsiasi livello, si impegni per restituire alla nostra comunità ciò che le è stato tolto”.

Da qui, l’appello al proprio gruppo consiliare al comune di Massa, il proprio consigliere regionale Giacomo Bugliani, la propria parlamentare Martina Nardi a continuare le azioni per riparare questa ferita che si aggiunge ad altri nodi irrisolti del territorio “dall’inquinamento della falda a seguito delle mancate bonifiche, alla questione del Lavello che causa permanenti divieti di balneazione, agli odori nauseabondi che si diffondono per tutta l’area provenienti dal Cermec, alla fatiscente condizione in cui si trovano ancor oggi le colonie; alla messa in sicurezza del fosso Ricortola, fino alla viabilità ordinaria in particolar modo quella di via del Casone”.

“Questa nostra zona di fatto è stata completamente dimenticata dall’amministrazione attuale – conclude il circolo - probabilmente perché siamo ritenuti decentrati e periferici”.





M.C.