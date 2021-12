Politica



Lorenzetti è ancora presidente della provincia: ecco i nuovi consiglieri

domenica, 19 dicembre 2021, 11:42

di michela carlotti

Gianni Lorenzetti ha vinto la sfida contro Matteo Mastrini e con il 56,76% dei voti è stato rieletto presidente della provincia di Massa Carrara.

Una doppia riconferma, dunque, dopo quella di ottobre che a pieni voti l’aveva rieletto sindaco di Montignoso.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato Lorenzetti sui social - perché c’è un distacco netto tra me ed il mio avversario nonostante che la città più popolosa della provincia (Massa) sia governata dal centro destra. Per me è un riconoscimento politico è anche personale: la soddisfazione è tanta”.

Tradotto in numeri, uno scarto di circa 10 mila voti: 47.000 contro i 38.0000 circa di Mastrini che, da parte sua, ha ridotto notevolmente la distanza dal centro sinistra.

“Nella mia vita non ho mai affrontato sfide facili, ma non per questo mi sono demoralizzato o ho smesso di combattere per la mia terra e le mie idee. Quando ho deciso di candidarmi alla presidenza della provincia conoscevo l’estrema difficoltà di questa sfida, ma ho deciso di gettare il cuore oltre l’ostacolo” è quanto scrive Mastrini sulla sua pagina Facebook.

Certo è che Mastrini partiva da una forbice molto ampia: la precedente tornata elettorale del 2016, infatti, aveva sancito una vittoria netta di Lorenzetti con oltre 54 mila voti contro i 17 mila di Lucia Baracchini.

Quanta parte abbiano giocato i voti di Italia Viva sulla riduzione del vantaggio di Lorenzetti su Mastrini, appare chiaro e sarà probabilmente motivo di discussione all’interno delle future alleanze in vista delle amministrative 2022. Il Movimento 5 Stelle pare, invece, aver annullato il voto per il presidente, spingendo unicamente ad eleggere i propri candidati in consiglio provinciale.

Ecco i 10 eletti che, con il presidente Lorenzetti, andranno a formare il nuovo consiglio provinciale:

Per il centro sinistra:

Katia Tome’ (7270 voti), Alberti Stefano ( 7253), Longinotti Giovanni (6962), Sordi Elisabetta (6313), Bianchi Camilla (6005).

Per il centro destra:

Omar Tognini (9431 voti ), Mannini Irene (7742), Tenerani Bruno (5446).

Per il Movimento 5 Stelle:

Montesarchio Giovanni (5427).

Per Italia Viva:

Giacopinelli Diego (4335)