Politica



Lorenzetti e Mastrini: un faccia a faccia in diretta radio alla vigilia del voto

domenica, 12 dicembre 2021, 21:46

Un’ora di botta e risposta in diretta radiofonica dagli studi di Radio A, tra Matteo Mastrini e Gianni Lorenzetti, ieri mattina alla vigilia del voto che il prossimo 18 dicembre decreterà il vincitore della poltrona di presidente della provincia di Massa e Carrara.

Il sindaco di Montignoso e presidente uscente dell’amministrazione provinciale, ospite sabato 11 dicembre al talk “Riparti Lunigiana”, controbatte con i numeri a chi lamenta la sua scarsa presenza sul territorio lunigianese: “Dove mi chiamano vado, ma alcuni non mi invitano”.

L’altro ospite del dibattito in diretta, il sindaco di Tresana Mastrini, lo incalza proponendo: “Per colmare la distanza logistica con palazzo Ducale penso sia una buona idea individuare in ognuno dei 14 comuni della Lunigiana uno spazio per il presidente della provincia, dove fargli incontrare i cittadini oltre che gli amministratori locali”.

Affrontati uno per uno i temi di competenza provinciale: trasporti, strade e scuola, rimasti in capo alla provincia dopo il depotenziamento della legge Del Rio.

Pragmatico Lorenzetti, nel ricordare ciò che è l’ente provincia dopo quella legge. “I tagli dettati dalla legge nel comparto hanno disastrato i bilanci”. Concreto il “rivale” Mastrini che concorda: “La situazione ereditata era molto critica”.

Orgoglioso per il piano scuole che porterà ad un riassetto di tutti gli istituti della provincia, Lorenzetti ricorda: “Quando mi sono insediato ho trovato il deserto in provincia. Oggi c’è una speranza”. Su questo tema, Mastrini propone una fase di auditing per capire i bisogni dei giovani.

E Lorenzetti rilancia sui trasporti: “Vorrei eliminare il pulmino giallo e fare un trasporto misto studenti e adulti”.

Sul tema ponti e strade: non basta avere i fondi, che ora ci sono, per avere la certezza che i lavori saranno realizzati in tempi brevi. Il confronto si sposta, dunque, sul Pnrr. Per Mastrini “sarebbe stata utile una cabina di regia tra tutti i comuni per coordinarsi”. Lorenzetti chiarisce: “Mastrini sa perfettamente che nelle sei missioni del Pnrr la possibilità di incidere da parte di comuni e province sono molto limitati”.

“Ma mi sono portato avanti. – anticipa Lorenzetti - Incontrerò i sindaci delle aree interne e della Garfagnana con la provincia di Lucca per pensare a un progetto di viabilità”. Sulle zone deboli, Lorenzetti e Mastrini concordano: “Ci giochiamo un pezzo del futuro trasporto”.

M.C.