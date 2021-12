M5S su provinciali: “Non appoggeremo Mastrini né Lorenzetti”. Italia Viva lascia libertà di scelta

Altri articoli in Politica

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:44

Nella galleria accanto al Bar Bristol di Marina di il candidato sindaco del Comune di Carrara Simone Caffaz ha incontrato i commercianti nel terzo appuntamento di Incroci, il ciclo di iniziative di ascolto della cittadinanza e delle categorie economiche prodromico alla scrittura del programma

giovedì, 16 dicembre 2021, 21:03

Obbligo vaccinale per insegnanti e forze dell'ordine. Com’è concepita la scadenza del 15 dicembre e perché la sospensione del lavoratore è un atto illegittimo in base alla stessa legge

mercoledì, 15 dicembre 2021, 11:09

Sabato 18 dicembre, dalle 8 alle 20, nell'unico seggio aperto nella sala della resistenza del Palazzo Ducale di Massa, i 17 sindaci e i 228 consiglieri comunali della provincia di Massa-Carrara, in rappresentanza dei circa 195 mila abitanti, sono chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente della Provincia e...

martedì, 14 dicembre 2021, 17:53

Buone notizie per il territorio: dal Ministero della transizione ecologica arriveranno 11 milioni di euro dei fondi stanziati per il Pnrr per la bonifica della “Buca degli Sforza”

martedì, 14 dicembre 2021, 10:13

Italia Nostra, sezione Apuo-Lunense, dopo aver annullato l'evento del 4 dicembre per pioggia, ha fissato una nuova data per visitare e per discutere del futuro della Tenuta di Marinella e del suo villaggio

domenica, 12 dicembre 2021, 21:59

Passaggio di consegne nel circolo Pd di Carrara Centro: Nicola Abruzzese ha ceduto il ruolo di segretario a Luciano Morotti. È lo stesso circolo ad annunciarlo in un comunicato stampa, tramite il quale viene reso noto anche il nuovo direttivo