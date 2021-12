Politica



Fantozzi (FdI): "Sicurezza sui luoghi di lavoro, maggiori risorse per interventi di formazione e attività di comunicazione"

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:02

"Approvato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia, di cui sono primo firmatario, che impegna la Regione ad aumentare le risorse stanziate per promuovere interventi di formazione e attività di comunicazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" comunica il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi.

"I troppi incidenti sul lavoro verificatisi in Toscana, anche durante l'ultimo anno, e di cui ci siamo occupati anche in Commissione Sviluppo economico, obbliga ad interrogarsi sulle dimensioni di un fenomeno che non può più essere ascritto a mere e fatali coincidenze. La formazione dedicata alla sicurezza viene sicuramente fatta in tutte le Regioni ma, al netto della ricostruzione delle dinamiche e delle eventuali responsabilità che caso per caso è la magistratura a dover accertare, è probabile che ci siano degli aspetti da migliorare, così come va incrementata l'attività di comunicazione da rivolgere non solo agli addetti ai lavori ma anche nei confronti della pubblica opinione, con campagne mirate affinché si aumenti la consapevolezza delle persone su un tema che riguarda tutti e, in particolare, le persone che stanno per iniziare un nuovo lavoro" sottolinea Fantozzi.