'Rivoluzione Allegra': assemblea pubblica davanti all'istituto Palma

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:45

Sabato 11 dicembre a partire dalle 15 si terrà a Massa, in piazza Felice Palma davanti all'Istituto d'Arte, il consueto appuntamento con l'assemblea pubblica di Rivoluzione Allegra. Il gruppo si è recentemente costituito in Associazione socio-culturale e annuncerà alla cittadinanza le sue prossime iniziative all'insegna delle tre S: Scuola, Sanità, Solidarietà. Tra i compiti della neonata Associazione, infatti, c'è quello di garantire una rete di protezione e di solidarietà per quanti si trovano, oggi, a subire le decisioni illegittime del governo in ordine alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, all'esclusione sociale e alla segregazione. Tra i vari interventi, è previsto quello di una cassiera del Carrefour che è stata oggetto di mobbing aziendale in quanto non vaccinata e che proprio oggi ha dovuto chiamare i carabinieri per rientrare nelle sue mansioni, in quanto il suo Green Pass "base", con tampone negativo, non era considerato sufficiente per lavorare: un evidente abuso di potere che verrà rappresentato agli organi giudiziari e nell'occasione di domani all'intera cittadinanza perché si possa aprire un ragionamento sulla deriva politica, culturale e sociale che stiamo vivendo in questo frangente.