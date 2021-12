Si insedia il nuovo consiglio provinciale

Altri articoli in Politica

martedì, 28 dicembre 2021, 17:46

"Se non arrivano altri molecolari o se non viene stabilito che anche i rapidi possono essere utilizzati per uscire dalla quarantena, la nostra Regione rischia la paralisi"

domenica, 26 dicembre 2021, 10:25

Da ormai un anno la Lunigiana rivendica la necessità di istituire un’unità operativa complessa di direzione di presidio con propria autonomia organizzativa e finanziaria rispetto all’ospedale delle Apuane ed articolato sui plessi di Fivizzano e Pontremoli

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:14

È stato approvato dal consiglio comunale di Massa, che ha votato a larga maggioranza, un adeguamento del programma triennale delle opere pubbliche

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:07

Forza Italia Massa ha presentato una mozione al consiglio comunale per l'immediata asfaltatura della pista dell'aeroporto di Marina di Massa al fine di favorire ricadute turistiche interessanti per il territorio

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:02

Approvato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che impegna la Regione ad aumentare le risorse stanziate per promuovere interventi di formazione e attività di comunicazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

mercoledì, 22 dicembre 2021, 11:13

L'analisi al direttivo Uiltec Toscana Nord. Il segretario Massimo Graziani: "Il Governo deve prorogare la misura per salvare posti di lavoro. Occhi puntati sulla vertenza Sanac"