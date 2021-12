Politica



Stefano Benedetti: "Ottimi risultati nel 2021, avanti così nel 2022"

giovedì, 30 dicembre 2021, 10:05

Un anno che si chiude con grandi risultati per la giunta comunale a Massa, frutto di un intenso lavoro di squadra: questo è il succo del discorso di commiato al 2021, che il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, ha espresso in una nota stampa, ringraziando inoltre tutta la giunta e il sindaco Persiani, per aver operato sul territorio con costanza, nonostante i tempi decisamente poco propizi, mettendo al primo posto gli interessi della città.



Inoltre, il presidente, cita alcuni dei provvedimenti che sono stati intrapresi nel corso del 2021:



"Primeggiano i 195 - scrive - discussi, votati e nella maggioranza dei casi approvati e anche l'alta mole di lavoro svolta nelle Commissioni Consiliari che si sono riunite per ben 854 volte.



Tra le proposte presentate vorrei ricordarne alcune e fra queste:



-Il conferimento della Società Asmiu Srl in Retiambiente Spa

-Risoluzione vertenza Sanac

-Variante Esselunga di viale Roma

-Conferimento cittadinanza onoraria della città di Massa al Milite Ignoto Approvazione del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e speciali

-Regolamento di Polizia Urbana

-Modifiche al Piano di classificazione Acustica

-Approvazione definitiva della parte ripubblicate del R.U.

-Aggiornamento Piano Telefonia Mobile anno 2021-2022

-Approvazione Regolamento Museo Guadagnucci

-Modifiche al Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale

-PABE - Adozione Piani dei Bacini ricompresi nelle zone contigue del Parco delle Apuane

-Approvazione attività di ricognizione degli Agri Marmiferi"



Benedetti conclude formulando i migliori auguri, ricordando inoltre l'intenso lavoro dei dirigenti e del personale che lo hanno affiancato in tutto questo tempo: Giovanna Alberti e Vilma della Bona, le segretarie di commissione Berti e Gianfranceschi e, infine,il segretario generale Dott. Federico Cuccolini e al dirigente di settore Dott. Massimo dalle Luche, le vicepresidenti del consiglio comunale Lucia Bongiorni e Luana Mencarelli.