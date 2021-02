Politica



"Nessuno si permetta di fare pressioni illegittime sui consiglieri!"

martedì, 16 febbraio 2021, 21:11

Il presidente del consiglio comunale di Carrara, Michele Palma, interviene sulle richieste di dimissioni fatte al consigliere di minoranza Lorenzo Lapucci e apparse in questi giorni sui media: "Apprendo di pressioni su un consigliere di opposizione per indurlo a dimettersi dal Consiglio Comunale di Carrara. A chiedere le dimissioni sarebbero stati appartenenti allo stesso schieramento o coalizione politica di centrodestra con cui il consigliere è stato eletto."

"Chiedere le dimissioni di un consigliere - premette il presidente Palma - fa parte della normale dialettica politica e fino a che questa rimane nei limiti del rispetto della persona e fino a quando non offende l'onorabilità delle istituzioni non deve interessare la presidenza del consiglio comunale, che deve mantenere un profilo neutrale e non prendere parte a discussioni interne alle forze politiche o tra consiglieri"

Secondo il presidente del consiglio comunale però "laddove vengano travalicati questi limiti e si scada in imputazioni di mala intenzione che coinvolgono istituzioni terze o addirittura - come potrebbe apparire leggendo i giornali - in pratiche al limite del legale, in questo caso ritengo che sia mio preciso dovere intervenire a difesa delle istituzioni e dei processi democratici".

"Perciò" - ammonisce Palma - "nessuno si permetta di fare pressioni illegittime sui Consiglieri Comunali. Mi risulta che ci siano denunce in corso: qualora dovessero emergere comportamenti illeciti o ipotesi di reato che vadano a ledere l'autonomia di membri del consiglio, non esiterei a procedere io stesso per le vie legali a difesa dell'istituzione che ho l'onore di presiedere e più in generale a difesa della democrazia della città. A maggior ragione se queste pratiche dovessero veder coinvolti altri consiglieri, dai quali mi aspetto un profondo senso di rispetto dell'istituzione e dei cittadini che li hanno eletti".

"Non inganni il fatto - conclude il presidente - che il consigliere Lapucci appartiene alla forza politica più lontana dalla mia personale visione politica: il 12 luglio del 2017, quando sono stato eletto presidente, dissi che avrei agito nella difesa dei diritti di tutti i consiglieri con particolare riferimento a quelli di opposizione ed ho intenzione di mantenere fede a quanto allora promesso".