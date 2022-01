Politica



Appello di Sirgiovanni all’unità di tutte le sinistre in vista delle prossime elezioni

domenica, 9 gennaio 2022, 23:34

Forte del risultato ottenuto alle recenti elezioni provinciali che hanno proclamato la rielezione del presidente Gianni Lorenzetti, la sinistra deve compattare tutte le sue anime in vista delle prossime tornate elettorali: quelle di primavera a Carrara, ma anche quelle di Massa del prossimo anno.

Un appello all’unità di tutta la sinistra, quello lanciato da Andrea Sirgiovanni, membro del coordinamento provinciale di sinistra civica ecologista.

“In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, è chiara la necessità di mettere di nuovo al centro la politica, che deve tornare a essere all’altezza delle difficoltà dei nostri tempi”.

Per ottenere questo risultato ed essere credibile, secondo Siriogiovanni occorre aprire fin da subito un dibattito che coinvolga le forze politiche che compongono il centrosinistra e la sinistra: “Un primo tavolo che sia sede di un confronto propositivo, con l’obiettivo di connettere le diverse sensibilità e le differenti posizioni”.

“Un confronto aperto e franco – prosegue - è imprescindibile per iniziare la costruzione di una nostra idea di città, una visione che riesca a tenere insieme le tematiche centrali del nostro territorio, trovando le sue fondamenta in chiari valori condivisi. Per rendere ancora più fruttuosa la discussione, sarà essenziale valorizzare i contributi provenienti dalle associazioni di cittadini che portano avanti battaglie nel nostro comune, dai movimenti politici giovanili, da tutti i cittadini desiderosi di contribuire”.

A chi tocca, dunque, la prima mossa? Sirgiovanni non ha dubbi: “Nel riconoscere al PD un importante ruolo in questo campo, evidenziamo la conseguente necessità che sia quest’ultimo a convocare il tavolo e ci auguriamo che al più presto tutte le forze politiche di centrosinistra e di sinistra prendano parte a questa discussione, nell’ottica di creare uno spazio di dialogo politico e un punto di riferimento per i cittadini”.

Mi.Ca.