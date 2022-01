Politica



Approvato il Programma triennale delle opere pubbliche: previsti interventi alla Ugo Pisa, piscina comunale, Filanda, scuole

martedì, 18 gennaio 2022, 21:10

Il consiglio comunale (20 voti favorevoli, 10 contrari) ha approvato il Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 che racchiude importanti interventi su tutto il territorio comunale per complessivi 37.319.410 euro. Come ogni anno vengono dedicate risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole (200 mila euro), al rifacimento degli asfalti (200 mila euro), all’abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento marciapiedi (150 mila euro), ma accanto a queste opere necessarie sono previsti macro interventi che vanno a ridisegnare la città del futuro e riqualificare zone degradate da anni. Per quanto riguarda le scuole, sarà demolita e ricostruita la struttura di via Fiume – che ad oggi presenta numerose criticità -per un importo di 2,9 milioni di euro.

Molta attenzione viene data al “verde” con diverse opere previste per combattere le emissioni e le problematiche legate al clima. Il progetto integrato per l'abbattimento delle emissioni climateranti in ambito urbano da 398.320 mila euro prevede la messa a dimora di circa 170 alberi tra via B. Croce, dove sarà realizzata anche la nuova pista ciclabile, via E. Chiesa e Largo Matteotti. Avendo poi partecipato al bando del programma sperimentale di intervento per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano del Ministero per la Transizione Ecologica, 400 mila euro andranno nel primo lotto di riqualificazione del Pomario Ducale che prevede la piantumazione di 210 alberature. Inoltre 300 mila euro sono stanziati per la manutenzione dei parchi pubblici, importanti luoghi di ritrovo e socializzazione.

Partiranno poi grandi opere sia sulla costa sia in montagna. Da Partaccia a Poveromo sono previsti diversi lavori quali il primo lotto della pista ciclabile lungomare da 300 mila euro, la riqualificazione di piazza Calamandrei a Ronchi, il progetto di rifacimento del lungomare e Piazza Betti da 1,4 milioni di euro ed altri 300 mila euro per la zona di Partaccia e il mercatino. Di fondamentale importanza poi il progetto da 15 milioni “Colonia A.m.i.c.a.”, all’interno del bando ministeriale Pinqua (che ha come obiettivo il recupero di strutture e finalità sociali), con cui l’amministrazione comunale riqualificherà la ex Ugo Pisa tramite la realizzazione di una student house con circa 90 posti letti, un museo del mare, una struttura di co-housing, un centro di socializzazione giovanile ed uno per anziani e il “Dopo di noi”. Inoltre sarà rinnovata la residenza sociale di via delle Tortore ed effettuati interventi al parco. Altra opera finanziata dal Pinqua, per 6,1 milioni di euro, è “Montagna V.i.v.a.” grazie al quale l’amministrazione interverrà nella frazione di Casette, con la realizzazione di alloggi e nuovi spazi pubblici oltre ad interventi sulla scuola e sull’ex lavatoio, e sulla Filanda di Forno per il recupero degli spazi.

Infine, la piscina comunale: oltre 9 milioni di euro per il nuovo impianto da costruire attraverso il partenariato pubblico-privato e garantendo la continuità dei servizi alla cittadinanza. La parte interna avrà una vasca 25x16,5 m, una vasca da apprendimento 12x6 m, una per la riabilitazione ed una ludica. Sarà da 50 metri la vasca all’aperto.

Da aggiungere poi gli interventi di rigenerazione urbana che hanno ottenuto i finanziamenti del Ministero dell'Interno proprio in questi giorni (Palazzo Bourdillion per 7,5 milioni, l’ex deposito Cat per 4 milioni, l'ex mercato ortofrutticolo per 2,8 milioni e Castello Malaspina per 740 mila euro).