Azione Sanità Massa Carrara: "Omicron batte sanità 1-0"

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:50

In un comunicato, Azione Sanità Massa Carrara denuncia lo stato dell'organico medico nei presidi sanitari, ospedali in particolare.



"Rispetto ai precedenti picchi - scrive - mancano 2 mila medici nei Pronto Soccorso Italiani, oltre 200 in quelli toscani; e quelli rimasti, sono stremati al pari di anestesisti, pneumologi, internisti, personaleinfermieristico e ausiliario".



"In Toscana - prosegue - Federico Gelli ha speso parole lodevoli e condivisibili, mail suo approccio sequenziale al problema rischia di ritardare unarisposta energica, sistemica, necessaria, che metta mano al riordinodelle reti ospedaliere e territoriali, sfruttando giuste sinergie traaziende pubbliche e private. Se a livello regionale Azione Sanità ha già avanzato il suo programma in dieci pagine, localmente resta la preoccupazione per le tanterichieste e le poche risposte date dagli organi competenti, creando seri dubbi sulla governance del fenomeno "pandemia e carenze".



Azione Sanità auspica ad un'apertura di un tavolo per l'urgente avvio di una discussione in merito.