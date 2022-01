Politica



Bonifiche, Fantozzi-Baruzzo (Fdi): "Prima la bonifica e poi il parcheggio, bonifica del terreno e della falda dove sono presenti veleni in quantità industriale"

mercoledì, 12 gennaio 2022, 20:39

Sopralluogo, oggi, del Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, insieme al Coordinatore comunale Fdi di Carrara, Lorenzo Baruzzo, sul lotto 7 dell'area SIR ex Italiana Coke di Carrara dove sorgerà il nuovo parcheggio per mezzi pesanti, progetto approvato dal Comune di Carrara con delibera di Giunta.

"Prima la bonifica e poi il parcheggio! Abbiamo ribadito, anche vedendo l'area, la necessità che prima di procedere alla realizzazione del parcheggio, a qualsiasi tipo di intervento, bisogna aver effettuato la bonifica compresa quella della falda acquifera. Salute pubblica e ambiente devono essere priorità inderogabili. Le terre e rocce di scavo dovranno essere analizzate per escludere che siano contaminate. Preoccupa, soprattutto, la situazione della falda, che, come l'intero acquifero dell'ex cokeria, non è mai stata bonificata ed è ancora piena di veleni. E' scritto nero su bianco nello studio Sogesid sulla falda Sin/Sir di Massa-Carrara, depositato alla Regione Toscana lo scorso 3 gennaio. Lo studio, oltre a confermare il devastante inquinamento persistente nell'intera falda dell'area SIR ex Italiana Coke di Carrara, mai bonificata, spiega anche che una delle nuove barriere idrauliche previste dal progetto di bonifica sorgerà nel lotto 7 dell'ex Italiana Coke, al confine con la zona del fosso Lavello, proprio dove verrà realizzato il nuovo parcheggio pubblico per mezzi pesanti" dichiarano Fantozzi e Baruzzo.

"La zona industriale di Massa Carrara è stata sede di industrie chimiche che, nel corso di almeno 50 anni, hanno rilasciato nell'ambiente una molteplicità di sostanze inquinanti ad azione cancerogena, mutagena, teratogena. Sul grave inquinamento nell'area Sin/Sir di Massa-Carrara come Fdi abbiamo sollecitato a più riprese la Regione Toscana e portato la questione in Parlamento grazie all'interrogazione ai Ministeri della Transizione ecologica e della Salute presentata dal deputato Giovanni Donzelli. Secondo gli annunci regionali e nazionali il 2022 dovrebbe vedere l'inizio degli interventi di bonifica, vigileremo sui tempi" fa sapere Fantozzi.

"Ho posto anche l'attenzione sulla situazione del campo rom, che si trova anch'esso nell'area del Lavello. Uno dei primi atti che Fdi farà, se dovesse vincere le elezioni comunali a Carrara, sarà quello di smantellare la struttura anche per garantire un futuro ai tanti bambini che si trovano a vivere una situazione di grande degrado e una deprecabile situazione igienico-sanitaria" annuncia Baruzzo.