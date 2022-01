Politica



Bruschi (FI): “Marmo, Arrighi studi prima di parlare"

sabato, 29 gennaio 2022, 16:58

"Sono improvvide e imbarazzanti le dichiarazioni della candidata a sindaco del Pd Serena Arrighi e denotano una totale mancanza di conoscenza della città e di un settore complesso e importante come il marmo".



Questo l'incipit di un comunicato inviato alla stampa del coordinatore comunale di Forza Italia Riccardo Bruschi che, nella sua analisi, parte dal botta e risposta tra la candidata a sindaco e la Lega dello scorso fine settimana: "Quando la Arrighi afferma – argomenta Bruschi – che non ama la politica degli attacchi dimentica che a cominciare questa polemica sono stati proprio lei e il segretario del Pd Gianluca Brizzi quando hanno dichiarato, nella conferenza stampa di presentazione della sua candidatura, che la "destra è pericolosa, sovranista e populista". "La strumentalità di tale posizione – prosegue Bruschi – è evidente considerato che né il sottoscritto, né il partito che rappresento, né il nostro candidato sindaco Simone Caffaz sono pericolosi sovranisti, populisti e neppure collocati totalmente solamente a destra, ma interessati piuttosto ad allargare il perimetro della coalizione. Forza Italia e' un movimento moderato, liberale, cattolico ed europeista, ma anche la Lega ha fatto gia da tempo una scelta di responsabilita".

Successivamente Bruschi analizza la successiva intervista rilasciata dalla Arrighi: "Siamo sinceramente preoccupati dalla mancanza di conoscenza della città e dei suoi problemi da parte della Arrighi – afferma Bruschi – anche perché è difficile confrontarsi non tanto con chi ha idee diverse ma con chi dimostra di non sapere ciò di cui parla. Lei afferma ad esempio che, per quanto concerne l'articolo 21 del Regolamento degli Agri Marmiferi, "una condizione per i progetti presentati dovrà essere quella che l'interesse pubblico corrisponda a opere pubbliche", dimostrando così di non conoscere affatto quell'articolo che, al contrario, non prevede soltanto la possibilità di presentare progetti relativi a opere pubbliche, ma anche ad iniziative che "presentino un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente

e sulle infrastrutture". Si rimanda ad un ampio famoso concetto di Bilancio Sociale d' Impresa. Non solo infrastrutture, quindi, ma anche "ambiente" e più in generale tutti quei

progetti "di interesse generale del territorio", come la cultura, i servizi sociali, il turismo e tanti altri. O vogliamo soltanto fare rotatorie e rattoppare i marciapiedi?"

"Io direi che tutti progetti di pubblico interesse vadano considerati, addirittura anche se riguardano sfere private ma che abbiano un rilievo di pubblico interesse. Si e' parlato del Politeama, del mercato coperto di Avenza e di Marina ad esempio. Benvenga, dico io, persino un progetto, complessivo e serio, per rilanciare il centro storico, acquistando o trasformando i fondi sfitti in atelier, pub, ristoranti, negozi tipici. Forza Italia crede nell'iniziativa privata, ed e' una grande opportunita' che gli industriali di Carrara si facciano partner del rilancio cittadino."

La conclusione di Bruschi è altrettanto esplicita: "Consigliamo quindi al Pd, se proprio vuol continuare a candidare una persona rispettabile ma che abita a Stazzema e non sa nulla della città, almeno di farle un corso accelerato sulle problematiche della città, che ha bisogno di un Sindaco che sappia subito dove mettere le mani. Prendere un candidato totalmente estraneo alla politica ed ai suoi meccanismi, senza competenza e conoscenza della pubblica amministrazione, e' una scelta rischiosa e tipica del "grillismo", periodo che fortunatamente e' finito".