Caso Franzoni, il sindaco di Carrara: «Personaggetto delirante. Sassoli uomo di grande levatura, apprezzato da tutti noi carraresi»

mercoledì, 12 gennaio 2022, 10:44

«Nicola Franzoni non è certo nuovo a sproloqui no vax, interventi deliranti a mezzo social e iniziative illegali, puntualmente fermate e sanzionate dalle forze dell’ordine. Questa volta purtroppo è riuscito a fare di peggio, usando parole inqualificabili per commentare la scomparsa del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli»: il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale apre così il suo intervento sulla vicenda, salita alla ribalta delle cronache nazionali, che ha avuto come triste protagonista Nicola Franzoni .

«Nel condannare senza appello le parole di Franzoni, da sindaco voglio dire con forza che Carrara non è questo: il nome della nostra città – afferma perentorio De Pasquale - non può e non deve essere associato alle malefatte di questo personaggetto delirante che, senza la ribalta dei social, sarebbe un signor nessuno». Il primo cittadino ricorda che «Carrara ha avuto modo di apprezzare e accogliere Sassoli nel maggio del 2014 quando l’allora europarlamentare visitò il cantiere e le cave, incontrando operai e cavatori ed esprimendo parole sagge ed equilibrate, che denotavano una grande capacità di ascolto e attenzione».

«A nome di tutti i miei concittadini – conclude il sindaco di Carrara - esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari del presidente del Parlamento Europeo: Sassoli era un uomo di grande levatura, che per il suo lavoro di giornalista, per il suo operato nel panorama politico nazionale e nelle istituzioni europee, ha il massimo rispetto e il totale apprezzamento di tutti noi carraresi».